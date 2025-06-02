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Як легко пережити розставання — п'ять стадій, що потрібно пройти

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Дата публікації: 2 червня 2025 11:45
Як легко пережити всі стадії розриву стосунків — це дійсно допоможе
Пара розходиться. Фото: Freepik

Розставання — це завжди важкий емоційний процес. Кажуть, що час лікує, але насправді ж він просто дозволяє пройти всі п'ять фаз розриву стосунків. Лише після цього вам знову стане легше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які є стадії розриву стосунків

Заперечення

Це саме той етап, коли людина відмовляється вірити в те, що стосункам дійсно кінець. Перестаньте перевіряти телефон, сподіваючись знайти там повідомлення від колишнього. Не шукайте "випадкових" зустрічей. Важливо змиритися з тим, що сталося.

Гнів

На другій стадії розриву стосунків мозок включає захисну реакцію. Саме тоді виникає обурення та образи на колишнього партнера. Направте гнів у корисний бік. Займіться спортом чи приберіть у квартирі. Проживати емоції — це нормально, але потрібно робити це правильно.

Які є стадії розриву стосунків
Погані стосунки між парою. Фото: Freepik

Надія

Під час цієї фази розставання ви будете готові на все, аби тільки повернути стосунки: змінити себе, умови чи навіть переконання. Під час цього періоду ви будете ідеалізувати партнера та переконувати себе, що все можна виправити. Напишіть список причин, через які ви розійшлись, і перечитуйте його, коли захочеться виправити ситуацію. 

Депресія

Це один з найважчих етапів. Людина відчуває біль, розчарування та порожнечу. Не варто залишатись наодинці в такий момент. Спілкуйтеся з друзями, рідними чи терапевтом. Займайтеся тим, що приносить вам радість.

Які є стадії розриву стосунків
Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Прийняття

Полегшення ви відчуєте аж під час п'ятої фази. Звичай, біль повністю не зникне. Однак це більше не керуватиме вашим життям. Подякуйте собі за досвід та почніть все з чистого аркуша.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що чоловік про вас думає. Поставте йому всього одне питання.

Також ми розповідали про те, як побороти самотність у стосунках. Прості поради допоможуть знову стати близькими.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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