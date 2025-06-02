Як легко пережити всі стадії розриву стосунків — це дійсно допоможе

Як легко пережити розставання — п'ять стадій, що потрібно пройти
Розставання — це завжди важкий емоційний процес. Кажуть, що час лікує, але насправді ж він просто дозволяє пройти всі п'ять фаз розриву стосунків. Лише після цього вам знову стане легше.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Які є стадії розриву стосунків
Заперечення
Це саме той етап, коли людина відмовляється вірити в те, що стосункам дійсно кінець. Перестаньте перевіряти телефон, сподіваючись знайти там повідомлення від колишнього. Не шукайте "випадкових" зустрічей. Важливо змиритися з тим, що сталося.
Гнів
На другій стадії розриву стосунків мозок включає захисну реакцію. Саме тоді виникає обурення та образи на колишнього партнера. Направте гнів у корисний бік. Займіться спортом чи приберіть у квартирі. Проживати емоції — це нормально, але потрібно робити це правильно.
Надія
Під час цієї фази розставання ви будете готові на все, аби тільки повернути стосунки: змінити себе, умови чи навіть переконання. Під час цього періоду ви будете ідеалізувати партнера та переконувати себе, що все можна виправити. Напишіть список причин, через які ви розійшлись, і перечитуйте його, коли захочеться виправити ситуацію.
Депресія
Це один з найважчих етапів. Людина відчуває біль, розчарування та порожнечу. Не варто залишатись наодинці в такий момент. Спілкуйтеся з друзями, рідними чи терапевтом. Займайтеся тим, що приносить вам радість.
Прийняття
Полегшення ви відчуєте аж під час п'ятої фази. Звичай, біль повністю не зникне. Однак це більше не керуватиме вашим життям. Подякуйте собі за досвід та почніть все з чистого аркуша.
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