Як легко пережити всі стадії розриву стосунків — це дійсно допоможе

Пара розходиться. Фото: Freepik

Розставання — це завжди важкий емоційний процес. Кажуть, що час лікує, але насправді ж він просто дозволяє пройти всі п'ять фаз розриву стосунків. Лише після цього вам знову стане легше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Заперечення

Це саме той етап, коли людина відмовляється вірити в те, що стосункам дійсно кінець. Перестаньте перевіряти телефон, сподіваючись знайти там повідомлення від колишнього. Не шукайте "випадкових" зустрічей. Важливо змиритися з тим, що сталося.

Гнів

На другій стадії розриву стосунків мозок включає захисну реакцію. Саме тоді виникає обурення та образи на колишнього партнера. Направте гнів у корисний бік. Займіться спортом чи приберіть у квартирі. Проживати емоції — це нормально, але потрібно робити це правильно.

Погані стосунки між парою. Фото: Freepik

Надія

Під час цієї фази розставання ви будете готові на все, аби тільки повернути стосунки: змінити себе, умови чи навіть переконання. Під час цього періоду ви будете ідеалізувати партнера та переконувати себе, що все можна виправити. Напишіть список причин, через які ви розійшлись, і перечитуйте його, коли захочеться виправити ситуацію.

Депресія

Це один з найважчих етапів. Людина відчуває біль, розчарування та порожнечу. Не варто залишатись наодинці в такий момент. Спілкуйтеся з друзями, рідними чи терапевтом. Займайтеся тим, що приносить вам радість.

Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Прийняття

Полегшення ви відчуєте аж під час п'ятої фази. Звичай, біль повністю не зникне. Однак це більше не керуватиме вашим життям. Подякуйте собі за досвід та почніть все з чистого аркуша.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що чоловік про вас думає. Поставте йому всього одне питання.

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