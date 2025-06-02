Как легко пережить все стадии разрыва отношений — это действительно поможет

Пара расходится. Фото: Freepik

Расставание — это всегда тяжелый эмоциональный процесс. Говорят, что время лечит, но на самом деле оно просто позволяет пройти все пять фаз разрыва отношений. Только после этого вам снова станет легче.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Отрицание

Это именно тот этап, когда человек отказывается верить в то, что отношениям действительно конец. Перестаньте проверять телефон, надеясь найти там сообщение от бывшего. Не ищите "случайных" встреч. Важно смириться с тем, что произошло.

Гнев

На второй стадии разрыва отношений мозг включает защитную реакцию. Именно тогда возникает возмущение и обиды на бывшего партнера. Направьте гнев в полезную сторону. Займитесь спортом или уберите в квартире. Проживать эмоции — это нормально, но нужно делать это правильно.

Плохие отношения между парой. Фото: Freepik

Надежда

Во время этой фазы расставания вы будете готовы на все, чтобы только вернуть отношения: изменить себя, условия или даже убеждения. Во время этого периода вы будете идеализировать партнера и убеждать себя, что все можно исправить. Напишите список причин, по которым вы разошлись, и перечитывайте его, когда захочется исправить ситуацию.

Депрессия

Это один из самых тяжелых этапов. Человек чувствует боль, разочарование и пустоту. Не стоит оставаться наедине в такой момент. Общайтесь с друзьями, родными или терапевтом. Занимайтесь тем, что приносит вам радость.

Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Принятие

Облегчение вы почувствуете аж во время пятой фазы. Конечно, боль полностью не исчезнет. Однако это больше не будет управлять вашей жизнью. Поблагодарите себя за опыт и начните все с чистого листа.

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