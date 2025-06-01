Чотири ознаки, що чоловік вами маніпулює — тікайте від нього якомога далі

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Freepik

Деякі чоловіки у стосунках вміло використовують прийоми, які дозволяють маніпулювати жінками. Таким чином вони прив'язують партнерок до себе. Потрібно вміти розпізнавати таку токсичну поведінку, аби захистити себе.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ефект американських гірок

Часто чоловіки використовують такий прийом, аби викликати емоційну залежність. Наприклад, він зникає без пояснень та не відповідає на повідомлення, а потім зненацька з'являється з переконливою причиною. Людина, яка пережила тривогу, раптом відчуває полегшення. Таке напруження пробуджує в жінки емоційну залежність.

Відмова з надією

Якщо чоловік дає надію та одразу ж забирає її, ймовірно, він прагне маніпулювати жінкою. Наприклад, він говорить про те, що ви дуже йому подобаєтесь, але зараз він не готовий до стосунків. Це небезпечно тим, що людина не отримує фактичного "ні", а відтак посилюється її одержимість.

Погані стосунки між партнерами. Фото: Freepik

Відчуття конкуренції

Маніпулятор змушує людину відчувати, що у неї є противник. Наприклад, чоловік може порівнювати вас з іншою жінкою та розповідати про те, в чому вона краща. Це призводить до ревнощів, невпевненості в собі та бажання довести власну цінність. Відтак людина стає залежною від маніпулятора.

Неправдиві обіцянки

Один із найжорстокіших прийомів — великі обіцянки, які ніколи не будуть виконані. Людина прив'язується й чекає на те, що ось-ось все зміниться. Проте час йде, а стосунки з таким чоловіком стоять на місці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички у стосунках є токсичними. Більшість людей вважає їх нормальними.

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