Четыре признака, что мужчина вами манипулирует — убегайте от него как можно дальше

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Freepik

Некоторые мужчины в отношениях умело используют приемы, которые позволяют манипулировать женщинами. Таким образом они привязывают партнерш к себе. Нужно уметь распознавать такое токсичное поведение, чтобы защитить себя.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Эффект американских горок

Часто мужчины используют такой прием, чтобы вызвать эмоциональную зависимость. Например, он исчезает без объяснений и не отвечает на сообщения, а потом неожиданно появляется с убедительной причиной. Человек, который пережил тревогу, вдруг чувствует облегчение. Такое напряжение пробуждает в женщине эмоциональную зависимость.

Отказ с надеждой

Если мужчина дает надежду и тут же забирает ее, вероятно, он стремится манипулировать женщиной. Например, он говорит о том, что вы очень ему нравитесь, но сейчас он не готов к отношениям. Это опасно тем, что человек не получает фактического "нет", а затем усиливается его одержимость.

Плохие отношения между партнерами. Фото: Freepik

Ощущение конкуренции

Манипулятор заставляет человека чувствовать, что у него есть противник. Например, мужчина может сравнивать вас с другой женщиной и рассказывать о том, в чем она лучше. Это приводит к ревности, неуверенности в себе и желанию доказать собственную ценность. Поэтому человек становится зависимым от манипулятора.

Ложные обещания

Один из самых жестоких приемов — большие обещания, которые никогда не будут выполнены. Человек привязывается и ждет того, что вот-вот все изменится. Однако время идет, а отношения с таким мужчиной стоят на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки в отношениях являются токсичными. Большинство людей считает их нормальными.

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