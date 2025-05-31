Як відновити емоційну близькість у стосунках — це точно спрацює

Дівчина плаче через сварку з хлопцем. Фото: Freepik

Почуття самотності може виникати навіть у стосунках. Бо ж мало просто бути разом фізично, важливо, аби ви були на одній хвилі емоційно. Розтопити лід між партнерами можна. У цьому допоможуть кілька практичних порад.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Візьміть ініціативу на себе

Не чекайте дій лише від партнера. Найпростіше, що можна зробити, почати діяти самотужки. Якщо ви відчули у стосунках холод, поділіться цими переживаннями з другою половинкою. Тільки разом ви зможете виправити ситуацію, тож не бійтеся почати розмову про це.

Забудьте минулі образи

Часто почуття самотності у стосунках виникає через накопичені образи та недомовки. Перестаньте концентруватися на тому, що було в минулому. Якщо необхідно проговорити ситуацію ще раз, так і скажіть про це партнеру. Однак не варто носити образи в собі, адже вони мають чи не найбільшу руйнівну силу.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Збільште фізичний контакт

Раптові обійми чи поцілунки ніколи не будуть зайвими. Це допоможе вам зблизитись не лише фізично, а й емоційно. Почніть розвивати свої почуття з більшою інтенсивністю.

Не додумуйте за партнера

Постійно відверто говоріть про свої переживання. Якщо вас чимось образили, почніть обговорювати це, а не додумуйте позицію партнера. Він пояснить причину свого вчинку.

Дівчина плаче під час сварки з хлопцем. Фото: Freepik

Визначте джерело проблеми

Об'єктивно оцініть, що саме призвело вас до відчуття самотності у стосунках. Це може бути побічний ефект від перевтоми або стресу, наприклад. Прибравши джерело проблеми, стосунки налагодяться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти стосунки на відстані. Варто знати кілька головних секретів.

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