Как восстановить эмоциональную близость в отношениях — это точно сработает

Одиночество в отношениях — что поможет снова стать близкими
Чувство одиночества может возникать даже в отношениях. Ведь мало просто быть вместе физически, важно, чтобы вы были на одной волне эмоционально. Растопить лед между партнерами можно. В этом помогут несколько практических советов.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как избавиться от одиночества в отношениях
Возьмите инициативу на себя
Не ждите действий только от партнера. Самое простое, что можно сделать, начать действовать самостоятельно. Если вы почувствовали в отношениях холод, поделитесь этими переживаниями со второй половинкой. Только вместе вы сможете исправить ситуацию, поэтому не бойтесь начать разговор об этом.
Забудьте прошлые обиды
Часто чувство одиночества в отношениях возникает из-за накопленных обид и недомолвок. Перестаньте концентрироваться на том, что было в прошлом. Если необходимо проговорить ситуацию еще раз, так и скажите об этом партнеру. Однако не стоит носить обиды в себе, ведь они имеют едва ли не самую большую разрушительную силу.
Увеличьте физический контакт
Внезапные объятия или поцелуи никогда не будут лишними. Это поможет вам сблизиться не только физически, но и эмоционально. Начните развивать свои чувства с большей интенсивностью.
Не додумывайте за партнера
Постоянно откровенно говорите о своих переживаниях. Если вас чем-то обидели, начните обсуждать это, а не додумывайте позицию партнера. Он объяснит причину своего поступка.
Определите источник проблемы
Объективно оцените, что именно привело вас к ощущению одиночества в отношениях. Это может быть побочный эффект от переутомления или стресса, например. Убрав источник проблемы, отношения наладятся.
Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить отношения на расстоянии. Стоит знать несколько главных секретов.
Также мы рассказывали о том, какие фразы партнера свидетельствуют об эмоциональном насилии. Этого нельзя терпеть.
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