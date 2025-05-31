Как восстановить эмоциональную близость в отношениях — это точно сработает

Девушка плачет из-за ссоры с парнем. Фото: Freepik

Чувство одиночества может возникать даже в отношениях. Ведь мало просто быть вместе физически, важно, чтобы вы были на одной волне эмоционально. Растопить лед между партнерами можно. В этом помогут несколько практических советов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Возьмите инициативу на себя

Не ждите действий только от партнера. Самое простое, что можно сделать, начать действовать самостоятельно. Если вы почувствовали в отношениях холод, поделитесь этими переживаниями со второй половинкой. Только вместе вы сможете исправить ситуацию, поэтому не бойтесь начать разговор об этом.

Забудьте прошлые обиды

Часто чувство одиночества в отношениях возникает из-за накопленных обид и недомолвок. Перестаньте концентрироваться на том, что было в прошлом. Если необходимо проговорить ситуацию еще раз, так и скажите об этом партнеру. Однако не стоит носить обиды в себе, ведь они имеют едва ли не самую большую разрушительную силу.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Увеличьте физический контакт

Внезапные объятия или поцелуи никогда не будут лишними. Это поможет вам сблизиться не только физически, но и эмоционально. Начните развивать свои чувства с большей интенсивностью.

Не додумывайте за партнера

Постоянно откровенно говорите о своих переживаниях. Если вас чем-то обидели, начните обсуждать это, а не додумывайте позицию партнера. Он объяснит причину своего поступка.

Девушка плачет во время ссоры с парнем. Фото: Freepik

Определите источник проблемы

Объективно оцените, что именно привело вас к ощущению одиночества в отношениях. Это может быть побочный эффект от переутомления или стресса, например. Убрав источник проблемы, отношения наладятся.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить отношения на расстоянии. Стоит знать несколько главных секретов.

Также мы рассказывали о том, какие фразы партнера свидетельствуют об эмоциональном насилии. Этого нельзя терпеть.