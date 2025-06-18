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Главная Психология Фразы, которые меняют все — вытащат вас из эмоциональной пропасти

Фразы, которые меняют все — вытащат вас из эмоциональной пропасти

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Дата публикации 18 июня 2025 17:50
Что сказать себе в трудные периоды жизни — пять фраз, которые спасут
Расстроенная женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти Фразы, которые помогут в трудные моменты жизни

Иногда возникают такие жизненные трудности, что становится трудно собрать себя в кучу и продолжить жить. В эти моменты даже поддержка близких не помогает. Чтобы вытащить себя из эмоциональной пропасти, стоит повторить себе пару фраз.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фразы, которые помогут в трудные моменты жизни

"Я имею право немного поплакать, но скоро снова буду смеяться"

Важно напоминать себе, что эмоциональная разрядка — это нормально. Не держите все в себе, а позвольте плакать, кричать или злиться. Вы не должны чувствовать вину за то, что сил не хватает.

"Человек, который лучше всего может помочь мне пережить трудности, — это я сама"

С вами рядом могут быть хорошие друзья, любящий партнер и семья. Однако стоит научиться преодолевать проблемы самостоятельно, ведь может наступить момент, когда никого не будет вместе с вами.

Фрази, що допоможуть у важкі моменти життя
Грустная девушка. Фото: Freepik

"Я не могу изменить обстоятельства, но могу изменить мое отношение к ним"

Некоторых вещей невозможно избежать. Важно понимать то, что контролировать жизнь полностью невозможно. Однако возможно управлять мыслями и отношением к ситуациям.

"Я начну жить, когда переступлю через свой страх"

Научитесь принимать то, что с вами случается. Не бойтесь переступать через определенные ситуации. Зона комфорта — это хорошо, а еще лучше, если вы научитесь выходить из нее, чтобы проживать трудности.

Фрази, які допоможуть у важкий час
Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

"Мне нужно каждый день заботиться о своем спокойствии и внутреннем балансе"

Эмоциональная стабильность не менее важна, чем физическое здоровье. Заботьтесь о своих чувствах и потребностях. Напоминайте себе, насколько это важно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие слова изменят отношение женщины к браку. Они сделают отношения счастливыми.

Также мы рассказывали о том, какая одна фраза откроет глаза на отношения. Она меняет все.

психология депрессия советы фраза слова
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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