Почему телевизор может вызвать депрессию — объяснение ученых

Длительное пребывание перед телевизором может привести к депрессии и ухудшению психологического состояния. Опасную связь обнаружили исследователи из международной группы. Для этого проанализировали данные более 65 тысяч взрослых людей.

Исследование опубликовали в журнале European Psychiatry.

Почему телевизор портит психику

Ученые провели четырехлетнее исследование и наблюдали за более 65 тысячами людей без депрессии. Участники постоянно сообщали о времени, которое они тратили на различные дела: активности, отдых, сон или просмотр телевизора. Результаты наблюдения удивили всех.

Ученые обнаружили, что у людей среднего возраста замена просмотра телевизора на спорт снижала вероятность развития депрессии. Ученые отмечают, что лучше в это время спать или заниматься физической активностью. При этом у молодых участников такой закономерности не выявлено.

В исследовании отмечают, что замена времени, проведенного перед телевизором, на спорт или другие активности может стать серьезной стратегией. Именно она поможет избежать депрессивного расстройства в среднем возрасте. Это спасет вашу психику от разрушения.

Телевизор имеет негативное влияние на моральное состояние человека, ведь он вызывает перегрузку мозга. К тому же из-за такой привычки могут снижаться когнитивные функции и развиваться тревожность, ведь люди постоянно сравнивают себя с другими или потребляют много негативной информации. Конечно, не обязательно нужно полностью отказываться от просмотра телевизора, чтобы уберечь психику. Достаточно будет лишь уменьшить количество проведенного перед экраном времени.

