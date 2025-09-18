Видео
Главная Психология Скрытый враг — как на самом деле телевизор влияет на психику

Скрытый враг — как на самом деле телевизор влияет на психику

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 09:00
Почему телевизор может вызвать депрессию — объяснение ученых
Девушка смотрит телевизор. Фото: Freepik

Длительное пребывание перед телевизором может привести к депрессии и ухудшению психологического состояния. Опасную связь обнаружили исследователи из международной группы. Для этого проанализировали данные более 65 тысяч взрослых людей.

Исследование опубликовали в журнале European Psychiatry.

Читайте также:

Почему телевизор портит психику

Ученые провели четырехлетнее исследование и наблюдали за более 65 тысячами людей без депрессии. Участники постоянно сообщали о времени, которое они тратили на различные дела: активности, отдых, сон или просмотр телевизора. Результаты наблюдения удивили всех.

Ученые обнаружили, что у людей среднего возраста замена просмотра телевизора на спорт снижала вероятность развития депрессии. Ученые отмечают, что лучше в это время спать или заниматься физической активностью. При этом у молодых участников такой закономерности не выявлено.

Чому телевізор може викликати депресію
Мужчина смотрит телевизор. Фото: Freepik

В исследовании отмечают, что замена времени, проведенного перед телевизором, на спорт или другие активности может стать серьезной стратегией. Именно она поможет избежать депрессивного расстройства в среднем возрасте. Это спасет вашу психику от разрушения.

Телевизор имеет негативное влияние на моральное состояние человека, ведь он вызывает перегрузку мозга. К тому же из-за такой привычки могут снижаться когнитивные функции и развиваться тревожность, ведь люди постоянно сравнивают себя с другими или потребляют много негативной информации. Конечно, не обязательно нужно полностью отказываться от просмотра телевизора, чтобы уберечь психику. Достаточно будет лишь уменьшить количество проведенного перед экраном времени.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать депрессию в начале. Обратите внимание на несколько простых признаков.

Также мы рассказывали о том, кто находит в зоне риска и чаще всего страдает депрессией. Психиатр назвал несколько категорий людей.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
