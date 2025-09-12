Видео
Как распознать депрессию — признаки, которые многие игнорируют

Как распознать депрессию — признаки, которые многие игнорируют

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 11:45
Как вовремя выявить депрессию — неочевидные признаки, которые нельзя игнорировать
Депрессия у девушки. Фото: Pexels
Ключевые моменты Как понять, что у вас депрессия

Депрессией страдают миллионы людей во всем мире. Это серьезное психическое расстройство, из-за которого ухудшается физическое состояние и обостряются болезни. Понять, что у вас депрессия, можно по нескольким признакам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Как понять, что у вас депрессия

Неспособность сконцентрироваться

Люди, страдающие депрессией, часто теряют суть или порядок мыслей. Они не могут сконцентрироваться и забывают о том, что должны были сделать или сказать. Они не могут упорядочить свои мысли, поэтому страдают из-за проблем с памятью и сосредоточенностью.

Злость и раздражительность без причин

Главные симптомы депрессии — гнев, раздражительность и резкие смены настроения. Это защитный механизм организма и способ скрыть всю серьезность ситуации. Иногда мозг реагирует так подсознательно и человек может сам не понимать, что страдает депрессией.

Як зрозуміти, що у вас депресія
Грустная девушка. Фото: Pexels

Пессимистические взгляды на жизнь

Депрессия угнетает человека и заставляет его пессимистично относиться к тому, что происходит вокруг. Даже радостные события не приносят такой личности удовольствия. У человека исчезает желание развиваться или общаться с близкими.

Потеря интереса к привычным занятиям

Во время депрессии человек теряет интерес ко всему и не получает удовольствия от тех занятий, которые ему нравились раньше. Ему не интересно абсолютно ничего, а самое большое желание такой личности — лежать в постели и ни с кем не разговаривать.

Як зрозуміти, що у вас депресія
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Проблемы со сном

Сон и эмоциональное состояние человека очень связаны. Недостаток сна способствует развитию депрессии, а депрессия провоцирует бессонницу. Если человек спит очень мало или слишком много, это может указывать на проблемы с психологическим состоянием.

Напомним, ранее мы писали о том, кто чаще всего страдает от депрессии по мнению психиатра. Эти люди находятся в зоне риска.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть при депрессии. Они помогут взглянуть на жизнь по-новому.

Автор:
София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
