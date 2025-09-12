Як вчасно виявити депресію — неочевидні ознаки, які не можна ігнорувати

Депресія у дівчини. Фото: Pexels

На депресію страждають мільйони людей у всьому світі. Це серйозний психічний розлад, через який погіршується фізичний стан та загострюються хвороби. Зрозуміти, що у вас депресія можна за кількома ознаками.

Як зрозуміти, що у вас депресія

Нездатність сконцентруватись

Люди, що страждають на депресію, часто гублять суть чи порядок думок. Вони не можуть сконцентруватися та забувають про те, що мали зробити чи сказати. Вони не можуть впорядкувати свої думки, тому страждають через проблеми з пам’яттю та зосередженістю.

Злість та дратівливість без причин

Головні симптоми депресії — гнів, дратівливість та різкі зміни настрою. Це захисний механізм організму та спосіб приховати всю серйозність ситуації. Інколи мозок реагує так підсвідомо й людина може сама не розуміти, що страждає на депресію.

Песимістичні погляди на життя

Депресія пригнічує людину та змушує її песимістично ставитись до того, що відбувається навколо. Навіть радісні події не приносять такій особистості задоволення. У людини зникає бажання розвиватись чи спілкуватись з близькими.

Втрата інтересу до звичних занять

Під час депресії людина втрачає інтерес до всього та не отримує задоволення від тих занять, які їй подобались раніше. Їй не цікаво геть нічого, а найбільше бажання такої особистості — лежати в ліжку й ні з ким не розмовляти.

Проблеми зі сном

Сон та емоційний стан людини дуже пов’язані. Нестача сну сприяє розвитку депресії, а депресія провокує безсоння. Якщо людина спить дуже мало чи забагато, це може вказувати на проблеми з психологічним станом.

