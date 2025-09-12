Відео
Як розпізнати депресію — ознаки, які багато хто ігнорує

Як розпізнати депресію — ознаки, які багато хто ігнорує

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:45
Як вчасно виявити депресію — неочевидні ознаки, які не можна ігнорувати
Депресія у дівчини. Фото: Pexels
Ключові моменти Як зрозуміти, що у вас депресія

На депресію страждають мільйони людей у всьому світі. Це серйозний психічний розлад, через який погіршується фізичний стан та загострюються хвороби. Зрозуміти, що у вас депресія можна за кількома ознаками.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як зрозуміти, що у вас депресія

Нездатність сконцентруватись

Люди, що страждають на депресію, часто гублять суть чи порядок думок. Вони не можуть сконцентруватися та забувають про те, що мали зробити чи сказати. Вони не можуть впорядкувати свої думки, тому страждають через проблеми з пам’яттю та зосередженістю.

Злість та дратівливість без причин

Головні симптоми депресії — гнів, дратівливість та різкі зміни настрою. Це захисний механізм організму та спосіб приховати всю серйозність ситуації. Інколи мозок реагує так підсвідомо й людина може сама не розуміти, що страждає на депресію.

Як зрозуміти, що у вас депресія
Сумна дівчина. Фото: Pexels

Песимістичні погляди на життя

Депресія пригнічує людину та змушує її песимістично ставитись до того, що відбувається навколо. Навіть радісні події не приносять такій особистості задоволення. У людини зникає бажання розвиватись чи спілкуватись з близькими.

Втрата інтересу до звичних занять

Під час депресії людина втрачає інтерес до всього та не отримує задоволення від тих занять, які їй подобались раніше. Їй не цікаво геть нічого, а найбільше бажання такої особистості — лежати в ліжку й ні з ким не розмовляти.

Як зрозуміти, що у вас депресія
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Проблеми зі сном

Сон та емоційний стан людини дуже пов’язані. Нестача сну сприяє розвитку депресії, а депресія провокує безсоння. Якщо людина спить дуже мало чи забагато, це може вказувати на проблеми з психологічним станом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто найчастіше страждає від депресії на думку психіатра. Ці люди знаходяться у зоні ризику.

Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись при депресії. Вони допоможуть поглянути на життя по-новому.

психологія депресія поради психологічний стан ознаки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
