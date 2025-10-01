Что поможет избавиться от осенней хандры — это вдохновит и поднимет настроение

Девушка держит букет из листьев в руках. Фото: Pexels

С приходом холодного времени года многие люди испытывают эмоциональное истощение. Если настроения совсем нет, мотивацию не найти, а апатия сопровождает везде и всюду, вероятнее всего вы попали на крючок осенней хандры. Психологи отмечают, что исправить это и снова обрести радость в жизни не сложно.

Новини.LIVE рассказывают о том, как избежать осенней депрессии и хандры.

Реклама

Читайте также:

Что делать осенью, чтобы избежать хандры

Вдохновляйтесь малыми радостями

Найдите мелкие радости, которые будут вдохновлять вас. Осень — это не только пора пасмурной погоды и опавших листьев. Это еще и уютные вечера, треск дров в камине, какао с маршмеллоу, приятные книги или фильмы, которые вдохновляют. Вам стоит сделать осень временем, которое будет перезагружать, а не портить настроение. Найдите новые хобби или попробуйте сделать то, на что давно не решались.

Больше прогулок и физической активности

Как бы ни хотелось постоянно быть дома, стоит выходить гулять даже в пасмурные дни. Занимайтесь упражнениями или утренними пробежками, чтобы помочь организму повысить уровень энергии. Если нет возможности выйти на улицу или вы не хотите этого делать, занимайтесь дома — выберите легкую зарядку или йогу, например.

Девушка гуляет в парке. Фото: Pexels

Социальная активность

Не изолируйтесь от людей. Осенью самое время встречаться с друзьями, устраивать совместные уютные вечера и делиться эмоциями. Общайтесь по телефону или с помощью видеозвонков, если нет возможности встретиться. Это позволит чувствовать себя ближе к другим и снизит уровень одиночества и поможет избавиться от хандры.

Сбалансированное питание

Осенью важно особое внимание уделить питанию. Добавьте в рацион больше витаминов и полезных продуктов. Ешьте яйца, рыбу, орехи, зелень и мясо. Они поддержат работу нервной системы и улучшат настроение.

Полезные продукты. Фото: Pexels

Четкий режим дня

Осенью стоит планировать свой день так, чтобы не оставалось времени на бездействие и плохие мысли. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные. Ваш организм нуждается в стабильности и не стоит лишать его этого. Пишите утром список дел на день и старайтесь придерживаться плана, чтобы осенняя хандра исчезла так же быстро, как и появилась.

Напомним, ранее мы писали о том, почему телевизор негативно влияет на настроение. Он медленно разрушает психику.

Также мы рассказывали о том, как распознать депрессию в самом начале. Эти очевидные сигналы многие игнорируют.