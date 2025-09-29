Відео
Головна Психологія Які звички забирають у вас всю енергію — їх варто позбутися

Які звички забирають у вас всю енергію — їх варто позбутися

Дата публікації: 29 вересня 2025 06:55
Які звички крадуть енергію — ви втрачаєте можливості через них
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

На якість життя безпосередньо впливають звички людини. Вони важливі, оскільки позначаються на стані здоров'я, успіху, енергії та розвитку особистості. Деякі речі можуть підсилювати віру в себе та штовхати до успіху, а інші навпаки — змушують людину відступити від цілей.

Про це пише Ukr.Media.

Які звички крадуть енергію

Віра в те, що "Я такий, який є"

Людина має зростати, аби досягати більшого. Якщо вона звикла стояти на одному місці, нічого в житті не зміниться. Такий спосіб мислення блокує ідеї про позитивні зміни ще до того, як вони починають втілюватися в реальність.

Постійне сповзання в негативну спіраль

У житті бувають як позитивні моменти, так й негативні. Успішні та здорові люди часто перебувають у позитивній спіралі. А от той, хто звик концентруватись на негативі, застрягає у цьому стані надовго. Вихід можна знайти у маленьких кроках, помічаючи в житті щось хороше.

Які звички крадуть енергію
Втомлена дівчина. Фото: Pexels

Схильність діяти самотужки

Звичайно, є люди, які не люблять мати велике коло спілкування, й це абсолютно нормально. Однак, коли соціальна взаємодія на абсолютному нулі або близько до нього — це нездорово. Важливо налагоджувати зв'язок з іншими та перестати діяти самотужки.

Страх говорити "ні"

Така звичка лише призведе до вигорання. Вона віддає вашу долю на волю чужих очікувань і бажань. Така втрата контролю над своїм життям точно не віщує нічого хорошого й лише крастиме вашу енергію.

Маніпулювання іншими

Часом люди навіть не помічають, як маніпулюють друзями, родичами чи колегами. Однак така поведінка шкодить не тільки іншим, а й вам самим. Вона забирає всю енергію та позбавляє вас можливості почуватись щасливою людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички покращать роботу мозку. Це варто робити кожного ранку.

Також ми розповідали про те, які звички псують здоров'я та емоційний стан. Вони фактично забирають усі сили.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
