Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Покращать роботу мозку — п'ять ранкових звичок

Покращать роботу мозку — п'ять ранкових звичок

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:55
Ранкові звички, що покращать роботу мозку — мають бути у всіх
Дівчина п'є воду вранці. Фото: Pexels

На роботу мозку напряму впливають звички. Особливо важливо навчитись правильно починати ранок, адже всього кілька простих речей можуть змінити ваш стан та покращити самопочуття.

Про це пише Eating Well.

Реклама
Читайте також:

Які ранкові звички покращують роботу мозку

Обмежити споживання цукру

Реклама

Науковці виявили, що надмірне вживання цукру може погано впливати на когнітивні функції. Крім того, це може викликати проблеми з дрібною моторикою та швидкістю обробки інформації. Шкідливий сніданок призведе не лише до падінь рівня цукру в крові й відсутності енергії.

Поєднувати білки з вуглеводами

Реклама

Якість продуктів та поєднання поживних речовин у сніданку мають важливе значення. Не можна нехтувати білком, адже він допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. У поєднанні з вуглеводами такий сніданок буде підтримувати енергію та концентрацію стабільною.

Які ранкові звички покращують роботу мозку
Продукти, в яких багато білка. Фото: Freepik

Їсти ягоди

Ягоди допомагають підтримувати роботу мозку, адже вони багаті на клітковину, мінерали, вітаміни та поліфеноли. Також вчені зазначають, що це потужні антиоксиданти, які покращують пам'ять і когнітивне здоров'я. Ягоди збільшують кровотік до мозку.

Вживати яйця

Яйця — це не тільки джерело білка. Вони також містять інші поживні речовини, що покращують роботу мозку. Організм не може виробляти вітамін B4, холін, тож його потрібно отримувати з їжі або добавок. Й всього одне велике яйце забезпечує 27% добової дози.

Які ранкові звички покращать роботу мозку
Сніданок з яйцем. Фото: Freepik

Пити воду перед кавою

Науковці наголошують, що вранці обов'язково потрібно пити воду, адже її дефіцит може негативно впливати на швидкість обробки інформації, пам'ять та увагу. Зокрема, перед ранковою кавою важливо випивати хоча б склянку води. Це компенсує втрату рідини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти найкорисніші для роботи мозку. Вони покращують пам'ять та мислення.

Також ми розповідали про те, що головоломки можуть відтермінувати одну з психічних хвороб. Науковці довели несподіваний зв'язок.

психологія мозок звички поради цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації