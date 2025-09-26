Ранкові звички, що покращать роботу мозку — мають бути у всіх

Дівчина п'є воду вранці. Фото: Pexels

На роботу мозку напряму впливають звички. Особливо важливо навчитись правильно починати ранок, адже всього кілька простих речей можуть змінити ваш стан та покращити самопочуття.

Про це пише Eating Well.

Реклама

Читайте також:

Які ранкові звички покращують роботу мозку

Обмежити споживання цукру

Реклама

Науковці виявили, що надмірне вживання цукру може погано впливати на когнітивні функції. Крім того, це може викликати проблеми з дрібною моторикою та швидкістю обробки інформації. Шкідливий сніданок призведе не лише до падінь рівня цукру в крові й відсутності енергії.

Поєднувати білки з вуглеводами

Реклама

Якість продуктів та поєднання поживних речовин у сніданку мають важливе значення. Не можна нехтувати білком, адже він допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. У поєднанні з вуглеводами такий сніданок буде підтримувати енергію та концентрацію стабільною.

Продукти, в яких багато білка. Фото: Freepik

Їсти ягоди

Ягоди допомагають підтримувати роботу мозку, адже вони багаті на клітковину, мінерали, вітаміни та поліфеноли. Також вчені зазначають, що це потужні антиоксиданти, які покращують пам'ять і когнітивне здоров'я. Ягоди збільшують кровотік до мозку.

Вживати яйця

Яйця — це не тільки джерело білка. Вони також містять інші поживні речовини, що покращують роботу мозку. Організм не може виробляти вітамін B4, холін, тож його потрібно отримувати з їжі або добавок. Й всього одне велике яйце забезпечує 27% добової дози.

Сніданок з яйцем. Фото: Freepik

Пити воду перед кавою

Науковці наголошують, що вранці обов'язково потрібно пити воду, адже її дефіцит може негативно впливати на швидкість обробки інформації, пам'ять та увагу. Зокрема, перед ранковою кавою важливо випивати хоча б склянку води. Це компенсує втрату рідини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти найкорисніші для роботи мозку. Вони покращують пам'ять та мислення.

Також ми розповідали про те, що головоломки можуть відтермінувати одну з психічних хвороб. Науковці довели несподіваний зв'язок.