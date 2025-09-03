Відео
На скільки відсотків працює мозок людини — відповідь науковців

На скільки відсотків працює мозок людини — відповідь науковців


Дата публікації: 3 вересня 2025 17:50
Скільки відсотків мозку людини насправді використовує — вчені дали відповідь
Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Pexels
Ключові моменти Скільки відсотків мозку використовує людина

Щосекунди мозок людини обробляє феноменальну кількість інформації. Він є одним з найголовніших органів та відповідає за прийняття усіх рішень, мислення, мову, координацію рухів, сон, емоційні переживання, гормональні зміни, дихання й не тільки. Існує думка про те, що люди використовують його лише на 10%. Чи дійсно це так, вчені дізналися.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Скільки відсотків мозку використовує людина

Багато людей чули думку про те, що мозок використовується лише на 10%. Хоча й ідея про те, що ми не використовуємо весь свій потенціал, є досить привабливою, насправді вчені переконані, що це ніщо більше, ніж звичайний міф. Він немає нічого спільного з реальністю.

В середньому мозок людини важить близько 1,36 кг і містить десь 100 мільярдів нейронів. Саме ці клітини зберігають в собі інформацію. Аби виміряти мозкову активність людини, вчені використали магнітно-резонансну томографію. Вона й підтвердила, що твердження про те, що людина використовує лише 10% свого мозку, є помилковим.

На скільки відсотків людина використовує мозок
Дівчина навчається. Фото: Pexels

Насправді навіть під час найпростіших дій використовується велика частина мозку. Ба більше, багато ділянок залишаються активними під час відпочинку або сну. Відсоток використання мозку в різних людей різниться. Крім того, цей показник також залежить від того, що робить особистість та про що вона думає.

Міф про 10% виник, ймовірніше за все, через статтю Вільяма Джеймсома, що вийшла в журналі "Наука" у 1907 році. Тоді науковець відзначив, що людина не використовує частину своїх розумових ресурсів, однак конкретного відсотка названо не було. Разом з тим, вчені зазначали, що нейрони складають близько 10% від усіх клітин мозку й, можливо, саме ця цифра сприяла появі такого міфу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички допоможуть розвантажити мозок. Вони полегшать життя.

Також ми розповідали про те, хто насправді розумніший — лівші чи правші. Відповідь багатьох здивувала.

наука психологія мозок дослідження цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
