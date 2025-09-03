Скільки відсотків мозку людини насправді використовує — вчені дали відповідь

Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Щосекунди мозок людини обробляє феноменальну кількість інформації. Він є одним з найголовніших органів та відповідає за прийняття усіх рішень, мислення, мову, координацію рухів, сон, емоційні переживання, гормональні зміни, дихання й не тільки. Існує думка про те, що люди використовують його лише на 10%. Чи дійсно це так, вчені дізналися.

Скільки відсотків мозку використовує людина

Багато людей чули думку про те, що мозок використовується лише на 10%. Хоча й ідея про те, що ми не використовуємо весь свій потенціал, є досить привабливою, насправді вчені переконані, що це ніщо більше, ніж звичайний міф. Він немає нічого спільного з реальністю.

В середньому мозок людини важить близько 1,36 кг і містить десь 100 мільярдів нейронів. Саме ці клітини зберігають в собі інформацію. Аби виміряти мозкову активність людини, вчені використали магнітно-резонансну томографію. Вона й підтвердила, що твердження про те, що людина використовує лише 10% свого мозку, є помилковим.

Дівчина навчається. Фото: Pexels

Насправді навіть під час найпростіших дій використовується велика частина мозку. Ба більше, багато ділянок залишаються активними під час відпочинку або сну. Відсоток використання мозку в різних людей різниться. Крім того, цей показник також залежить від того, що робить особистість та про що вона думає.

Міф про 10% виник, ймовірніше за все, через статтю Вільяма Джеймсома, що вийшла в журналі "Наука" у 1907 році. Тоді науковець відзначив, що людина не використовує частину своїх розумових ресурсів, однак конкретного відсотка названо не було. Разом з тим, вчені зазначали, що нейрони складають близько 10% від усіх клітин мозку й, можливо, саме ця цифра сприяла появі такого міфу.

