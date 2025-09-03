Сколько процентов мозга человека на самом деле использует — ученые дали ответ

На сколько процентов работает мозг человека — ответ ученых
Каждую секунду мозг человека обрабатывает феноменальное количество информации. Он является одним из главных органов и отвечает за принятие всех решений, мышление, речь, координацию движений, сон, эмоциональные переживания, гормональные изменения, дыхание и не только. Существует мнение о том, что люди используют его лишь на 10%. Действительно ли это так, ученые узнали.
Сколько процентов мозга использует человек
Многие люди слышали мнение о том, что мозг используется только на 10%. Хотя и идея о том, что мы не используем весь свой потенциал, является достаточно привлекательной, на самом деле ученые убеждены, что это ничто больше, чем обычный миф. Он не имеет ничего общего с реальностью.
В среднем мозг человека весит около 1,36 кг и содержит около 100 миллиардов нейронов. Именно эти клетки хранят в себе информацию. Чтобы измерить мозговую активность человека, ученые использовали магнитно-резонансную томографию. Она и подтвердила, что утверждение о том, что человек использует только 10% своего мозга, является ошибочным.
На самом деле даже во время самых простых действий используется большая часть мозга. Более того, многие участки остаются активными во время отдыха или сна. Процент использования мозга у разных людей отличается. Кроме того, этот показатель также зависит от того, что делает личность и о чем она думает.
Миф о 10% возник, вероятнее всего, из-за статьи Уильяма Джеймсома, вышедшей в журнале "Наука" в 1907 году. Тогда ученый отметил, что человек не использует часть своих умственных ресурсов, однако конкретного процента названо не было. Вместе с тем, ученые отмечали, что нейроны составляют около 10% от всех клеток мозга и, возможно, именно эта цифра способствовала появлению такого мифа.
