Сколько процентов мозга человека на самом деле использует — ученые дали ответ

Девушка работает за компьютером. Фото: Pexels

Каждую секунду мозг человека обрабатывает феноменальное количество информации. Он является одним из главных органов и отвечает за принятие всех решений, мышление, речь, координацию движений, сон, эмоциональные переживания, гормональные изменения, дыхание и не только. Существует мнение о том, что люди используют его лишь на 10%. Действительно ли это так, ученые узнали.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Сколько процентов мозга использует человек

Многие люди слышали мнение о том, что мозг используется только на 10%. Хотя и идея о том, что мы не используем весь свой потенциал, является достаточно привлекательной, на самом деле ученые убеждены, что это ничто больше, чем обычный миф. Он не имеет ничего общего с реальностью.

В среднем мозг человека весит около 1,36 кг и содержит около 100 миллиардов нейронов. Именно эти клетки хранят в себе информацию. Чтобы измерить мозговую активность человека, ученые использовали магнитно-резонансную томографию. Она и подтвердила, что утверждение о том, что человек использует только 10% своего мозга, является ошибочным.

Девушка учится. Фото: Pexels

На самом деле даже во время самых простых действий используется большая часть мозга. Более того, многие участки остаются активными во время отдыха или сна. Процент использования мозга у разных людей отличается. Кроме того, этот показатель также зависит от того, что делает личность и о чем она думает.

Миф о 10% возник, вероятнее всего, из-за статьи Уильяма Джеймсома, вышедшей в журнале "Наука" в 1907 году. Тогда ученый отметил, что человек не использует часть своих умственных ресурсов, однако конкретного процента названо не было. Вместе с тем, ученые отмечали, что нейроны составляют около 10% от всех клеток мозга и, возможно, именно эта цифра способствовала появлению такого мифа.

