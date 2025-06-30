Как отличается мышление левши и правши — вот кто на самом деле умнее

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Лишь около 10% населения мира — левши. Однако многие известные люди, которые добились успеха, были именно левшами. Поэтому многие считают, что они на самом деле умнее, чем правши.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Ученые провели ряд исследований, чтобы понять, кто умнее — левши или правши. Для одного из них изучали достижения в математике более 2300 человек. При решении легких задач существенной разницы между ними зафиксировано не было. Однако на сложных задачах ученики-левши имели значительное преимущество.

Как предполагают ученые, левши имеют более сильную связь между двумя полушариями мозга. Это позволяет им иметь большие пространственные способности. Поскольку математика часто составляет представление о пространстве, таким людям легче даются сложные задачи.

Девушка учится. Фото: Freepik

При этом, большую роль играет то, как именно человек стал левшой. Иногда это может быть вызвано повреждением мозга. В таком случае левое полушарие будет контролировать правую сторону тела, и наоборот, правое полушарие может привести к леворукости. Как отмечают ученые, подобное развитие событий может привести к проблемам в обучении.

Однако ученые отмечают, что до сих пор нет одного общего мнения, которое бы на 100% утверждало, что левши — умнее, чем правши. Интеллект зависит от еще ряда факторов. И все же, многие известные люди, действительно были левшами, среди них — Билл Клинтон, Барак Обама, Микеланджело и Леонардо да Винчи.

Напомним, ранее мы писали о том, что важнее для достижения успеха — эмоциональный интеллект или IQ.

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