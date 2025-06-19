Найрозумніші знаки Зодіаку — природжені генії, які все хапають на льоту

Розумна дівчина. Фото: Freepik

Деякі люди обдаровані та мають гостріший розум, ніж інші. Є чотири знаки Зодіаку, представники яких від природи мають високий інтелект. Вони завжди попереду інших та швидко вивчають щось нове.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Близнюки

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Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, завжди відстоюють власну думку. Вони вміють робити це грамотно та звикли все прораховувати. Представники цього знаку вміють дуже швидко міркувати. Особливо це проявляється у критичних ситуаціях. Близнюки не панікують, а швидко збираються з думками та показують гостроту розуму.

Діва

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Представники цього знаку Зодіаку — інтелектуали. Вони не міркують швидко, але роблять це якісно. Такі люди вміють аналізувати та застосовувати власний досвід. Крім того, Діва завжди пристосується до ситуації та отримає вигоду з усього навколо. Вони до жаху прагматичні й не бояться труднощів.

Розумна жінка. Фото: Freepik

Козеріг

Такі люди дуже розважливі. Козероги мають великі амбіції та прагнуть їх реалізувати. Вони не вміють здаватися та звикли користуватися своїм інтелектом на повну. Представники цього знаку не бояться ризикнути, коли це потрібно, мають сильний розум та кмітливість.

Риби

Представники цього знаку Зодіаку мають безліч талантів та високий інтелект. Риби можуть прорахувати практично будь-яку ситуацію. Їх не змусиш робити що-небудь проти волі. Інтелект — це дійсно сильна сторона людей, народжених під цим знаком, і вони вдало його використовують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким знакам Зодіаку усміхається доля. Їм в житті легко все вдається.

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