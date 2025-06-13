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Головна Психологія Частіше за інших опиняються у психолога — три знаки Зодіаку

Частіше за інших опиняються у психолога — три знаки Зодіаку

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Дата публікації: 13 червня 2025 20:25
Які знаки Зодіаку найчастіше йдуть у психотерапію — у них вразлива душа
Дівчина на прийомі у психолога. Фото: Pexels
Ключові моменти Які знаки Зодіаку частіше за інших йдуть у психотерапію

Деякі знаки Зодіаку частіше за інших потрапляють у психотерапію. Це пов’язано з їхнім тонким душевним світом та схильністю до саморуйнування. Такі відчуття знищують їх з середини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які знаки Зодіаку частіше за інших йдуть у психотерапію

Скорпіон

Ці люди — емоційно глибокі, чутливі й неймовірно пристрасні. Часто саме ця емоційна глибина грає з ними у злий жарт. Скорпіони схильні занурюватись глибоко в себе, якщо їх хтось образить. Інколи такий аналіз заганяє їх в темні роздуми. Скорпіони тримають біль у собі або ж прагнуть помститись. Така вибухова суміш емоцій дуже шкодить і психіці, і тілу. 

Які знаки Зодіаку частіше за інших йдуть у психотерапію
Чоловік говорить з психологом. Фото: Pexels

Риби

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку живуть у світі почуттів, фантазій та мрій. Вони мають дуже тонку душевну організацію та чутливі до всього, що відбувається навколо. Коли щось йде не так, Риби часто тікають у власний вигаданий світ, намагаючись уникнути реальності. Це може призводити до емоційного вигорання, залежності або глибокої апатії.

Козеріг

Представники цього знаку Зодіаку зовні виглядають дуже сильними, зібраними й цілеспрямованими. Однак насправді вони постійно себе критикують. Такі люди не дозволяють собі помилятися, не прощають слабкостей і часто "перегорають", намагаючись бути ідеальними. Козеріг нехтує відпочинком та ігнорує емоційні потреби. Це призводить до хронічного виснаження й депресії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, представники якого знаку Зодіаку найчастіше стають мільйонерами. Вони знають, як примножити статки.

Також ми розповідали про те, яка жінка за знаком Зодіаку є найпривабливішою. Чоловіки її просто обожнюють.

психологія психологічна допомога емоції знаки Зодіаку психологічний стан
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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