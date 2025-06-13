Які знаки Зодіаку найчастіше йдуть у психотерапію — у них вразлива душа

Дівчина на прийомі у психолога. Фото: Pexels

Деякі знаки Зодіаку частіше за інших потрапляють у психотерапію. Це пов’язано з їхнім тонким душевним світом та схильністю до саморуйнування. Такі відчуття знищують їх з середини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які знаки Зодіаку частіше за інших йдуть у психотерапію

Скорпіон

Ці люди — емоційно глибокі, чутливі й неймовірно пристрасні. Часто саме ця емоційна глибина грає з ними у злий жарт. Скорпіони схильні занурюватись глибоко в себе, якщо їх хтось образить. Інколи такий аналіз заганяє їх в темні роздуми. Скорпіони тримають біль у собі або ж прагнуть помститись. Така вибухова суміш емоцій дуже шкодить і психіці, і тілу.

Чоловік говорить з психологом. Фото: Pexels

Риби

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку живуть у світі почуттів, фантазій та мрій. Вони мають дуже тонку душевну організацію та чутливі до всього, що відбувається навколо. Коли щось йде не так, Риби часто тікають у власний вигаданий світ, намагаючись уникнути реальності. Це може призводити до емоційного вигорання, залежності або глибокої апатії.

Козеріг

Представники цього знаку Зодіаку зовні виглядають дуже сильними, зібраними й цілеспрямованими. Однак насправді вони постійно себе критикують. Такі люди не дозволяють собі помилятися, не прощають слабкостей і часто "перегорають", намагаючись бути ідеальними. Козеріг нехтує відпочинком та ігнорує емоційні потреби. Це призводить до хронічного виснаження й депресії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, представники якого знаку Зодіаку найчастіше стають мільйонерами. Вони знають, як примножити статки.

Також ми розповідали про те, яка жінка за знаком Зодіаку є найпривабливішою. Чоловіки її просто обожнюють.