Какие знаки Зодиака чаще всего идут в психотерапию — у них ранимая душа

Девушка на приеме у психолога. Фото: Pexels

Некоторые знаки Зодиака чаще других попадают в психотерапию. Это связано с их тонким душевным миром и склонностью к саморазрушению. Такие ощущения уничтожают их изнутри.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Скорпион

Эти люди — эмоционально глубокие, чувствительные и невероятно страстные. Часто именно эта эмоциональная глубина играет с ними в злую шутку. Скорпионы склонны погружаться глубоко в себя, если их кто-то обидит. Иногда такой анализ загоняет их в темные размышления. Скорпионы держат боль в себе или стремятся отомстить. Такая взрывная смесь эмоций очень вредит и психике, и телу.

Мужчина говорит с психологом. Фото: Pexels

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака живут в мире чувств, фантазий и мечтаний. Они имеют очень тонкую душевную организацию и чувствительны ко всему, что происходит вокруг. Когда что-то идет не так, Рыбы часто убегают в собственный вымышленный мир, пытаясь избежать реальности. Это может приводить к эмоциональному выгоранию, зависимости или глубокой апатии.

Козерог

Представители этого знака Зодиака внешне выглядят очень сильными, собранными и целеустремленными. Однако на самом деле они постоянно себя критикуют. Такие люди не позволяют себе ошибаться, не прощают слабостей и часто "перегорают", пытаясь быть идеальными. Козерог пренебрегает отдыхом и игнорирует эмоциональные потребности. Это приводит к хроническому истощению и депрессии.

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