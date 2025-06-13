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Главная Психология Чаще других оказываются у психолога — три знака Зодиака

Чаще других оказываются у психолога — три знака Зодиака

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 20:25
Какие знаки Зодиака чаще всего идут в психотерапию — у них ранимая душа
Девушка на приеме у психолога. Фото: Pexels
Ключові моменти Какие знаки Зодиака чаще других идут в психотерапию

Некоторые знаки Зодиака чаще других попадают в психотерапию. Это связано с их тонким душевным миром и склонностью к саморазрушению. Такие ощущения уничтожают их изнутри.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие знаки Зодиака чаще других идут в психотерапию

Скорпион

Эти люди — эмоционально глубокие, чувствительные и невероятно страстные. Часто именно эта эмоциональная глубина играет с ними в злую шутку. Скорпионы склонны погружаться глубоко в себя, если их кто-то обидит. Иногда такой анализ загоняет их в темные размышления. Скорпионы держат боль в себе или стремятся отомстить. Такая взрывная смесь эмоций очень вредит и психике, и телу.

Які знаки Зодіаку частіше за інших йдуть у психотерапію
Мужчина говорит с психологом. Фото: Pexels

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака живут в мире чувств, фантазий и мечтаний. Они имеют очень тонкую душевную организацию и чувствительны ко всему, что происходит вокруг. Когда что-то идет не так, Рыбы часто убегают в собственный вымышленный мир, пытаясь избежать реальности. Это может приводить к эмоциональному выгоранию, зависимости или глубокой апатии.

Козерог

Представители этого знака Зодиака внешне выглядят очень сильными, собранными и целеустремленными. Однако на самом деле они постоянно себя критикуют. Такие люди не позволяют себе ошибаться, не прощают слабостей и часто "перегорают", пытаясь быть идеальными. Козерог пренебрегает отдыхом и игнорирует эмоциональные потребности. Это приводит к хроническому истощению и депрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, представители какого знака Зодиака чаще всего становятся миллионерами. Они знают, как приумножить состояние.

Также мы рассказывали о том, какая женщина по знаку Зодиака является самой привлекательной. Мужчины ее просто обожают.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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