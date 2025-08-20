Видео
Какие привычки никогда не заменят соцсети — разгрузка для мозга

Какие привычки никогда не заменят соцсети — разгрузка для мозга

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 06:33
Старомодные привычки, которые спасут психику — мозг в них действительно нуждается
Красивая девушка. Фото: Pexels
Привычки, в которых нуждается мозг

Мозг человека запрограммирован таким образом, что он сам ищет способы расслабиться и отдохнуть. Часто это бывают привычки, которые помогают восстановить психику. Психологи отмечают, что многие считают их старомодными, но эти вещи на самом деле способны вернуть человека к жизни.

Об этом пишет YourTango.

Читайте также:

Привычки, в которых нуждается мозг

Свежий взгляд на мир

Привычка находить минутку, чтобы посмотреть на природу, может круто изменить ваше психологическое состояние. Например, подумайте о том, почему нарциссы зацветают одновременно и только в определенный период. Или же обдумайте, как возник мир в целом. Такая практика изменит привычные способы восприятия мира и поможет человеку стать более осознанным.

Медитация

Многие считают, что для этого нужны особые знания и опыт, но в начале это иметь необязательно. Найти видео, которое поможет понять суть практики, можно даже в соцсетях. Главное, чтобы во время процесса вы погрузились в собственные мысли и поняли свои истинные желания и эмоции. Это успокоит вас и позволит расслабиться.

Звички, яких потребує мозок
Девушка медитирует. Фото: Pexels

Дыхательные упражнения

Такая простая привычка действительно поможет обрести спокойствие. Иногда мозгу хватает только этого, чтобы восстановиться и взглянуть на жизнь по-новому. Начать можно с самого простого. Например, попробуйте считать вдохи, пока не дойдете до 10. Затем начните заново. Дыхательные упражнения — это простой инструмент, который поможет побороть стресс.

Ведение дневника

Это считают чем-то неактуальным сегодня, но такой простой способ поможет взглянуть на себя под новым углом. Записывайте свои мысли и время от времени перечитывайте их. Это поможет узнать себя лучше и разобраться в том, что вас волнует.

Звички, яких потребує мозок
Девушка пишет в дневнике. Фото: Pexels

Время в одиночестве

Такая простая привычка — отличный вид заботы о себе. Попробуйте сделать это утренним ритуалом. Пейте кофе в одиночестве или попробуйте новое хобби, которым можно заниматься в одиночестве. Это очистит мысли и успокоит психику.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одна привычка поможет избавиться от стресса навсегда.

Также мы рассказывали о том, какие привычки должны быть в счастливых и здоровых отношениях.

соцсети психология мозг привычки психика
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
