Яка звичка покращить інтимне життя — відчуєте все по-новому

Секрет якісного інтимного життя залежить лише від однієї простої звички. Експерти зазначають, що вона може кардинально змінити життя та покращити здоров'я.

Яка звичка поліпшить інтим

Інтимне життя часто погіршується через зниження лібідо. На це впливають стрес, тривожність, втома, захворювання чи навіть ліки. Крім того, у кожної четвертої людини виникають судоми м'язів під час близькості. Згідно з новим дослідженням, найчастіше про це повідомляють чоловіки-мілленіали.

Фахівці зазначають, що вихід із цієї ситуації надзвичайно простий. Варто додати у своє життя лише одну просту звичку, яка змінить все — пийте достатньо води. Достатня кількість рідини підтримуватиме температуру тіла, допоможе уникнути болю в суглобах та сприятиме травленню. Зрештою, все це в комплексі позитивно вплине на інтимні стосунки.

Згідно з даними дослідження, яке провели науковці, 22% людей, що мають таку звичку, оцінили своє інтимне життя на максимум — 10 з 10. Серед тих же, в кого немає звички пити багато води, лише 13% дали таку ж оцінку.

Зневоднення може знижувати настрій людини та вбивати її лібідо. Нестача енергії точно не сприятиме активності в ліжку. Вода підтримує нормальний кровообіг, гормональний баланс та енергетичний рівень. Саме це важливо для того, аби отримати задоволення від близькості. Вода — це таке собі паливо для тіла, яке впливає на все. Тож не забувайте пити хоча б 5-8 склянок на день.

