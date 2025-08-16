Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Яка звичка покращить інтимне життя — простіше нікуди

Яка звичка покращить інтимне життя — простіше нікуди

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 06:55
Яка звичка покращить інтимне життя — відчуєте все по-новому
Чоловік та жінка цілуються. Фото: Freepik
Ключові моменти Яка звичка поліпшить інтим

Секрет якісного інтимного життя залежить лише від однієї простої звички. Експерти зазначають, що вона може кардинально змінити життя та покращити здоров'я.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Яка звичка поліпшить інтим

Інтимне життя часто погіршується через зниження лібідо. На це впливають стрес, тривожність, втома, захворювання чи навіть ліки. Крім того, у кожної четвертої людини виникають судоми м'язів під час близькості. Згідно з новим дослідженням, найчастіше про це повідомляють чоловіки-мілленіали.

Фахівці зазначають, що вихід із цієї ситуації надзвичайно простий. Варто додати у своє життя лише одну просту звичку, яка змінить все — пийте достатньо води. Достатня кількість рідини підтримуватиме температуру тіла, допоможе уникнути болю в суглобах та сприятиме травленню. Зрештою, все це в комплексі позитивно вплине на інтимні стосунки.

Яка звичка покращить інтимне життя
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Freepik

Згідно з даними дослідження, яке провели науковці, 22% людей, що мають таку звичку, оцінили своє інтимне життя на максимум — 10 з 10. Серед тих же, в кого немає звички пити багато води, лише 13% дали таку ж оцінку.

Зневоднення може знижувати настрій людини та вбивати її лібідо. Нестача енергії точно не сприятиме активності в ліжку. Вода підтримує нормальний кровообіг, гормональний баланс та енергетичний рівень. Саме це важливо для того, аби отримати задоволення від близькості. Вода — це таке собі паливо для тіла, яке впливає на все. Тож не забувайте пити хоча б 5-8 склянок на день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде, якщо займатись інтимом щодня.

Також ми розповідали про те, скільки часу чоловік може прожити без інтиму.
 

психологія звички поради інтим стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації