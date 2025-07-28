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Головна Психологія Справжні почуття чи звичайний тренд — що таке поліаморні стосунки

Справжні почуття чи звичайний тренд — що таке поліаморні стосунки

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 06:55
Що таке поліаморні стосунки — кому насправді підходить такий союз
Двоє жінок та чоловік. Фото: Freepik
Ключові моменти Чи можуть поліаморні стосунки бути щасливими

Пара в класичному розумінні — це двоє партнерів. Однак насправді романтичні почуття можуть виникнути одночасно й між більшою кількістю людей. Це і є поліаморні стосунки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи можуть поліаморні стосунки бути щасливими

В сучасному світі поліаморними стосунками вже нікого не здивуєш. При цьому багато хто досі сприймає такий союз несерйозно, мовляв, це лише забавки, які зрештою набриднуть. Однак чи так це насправді?

Перший факт, на який варто звернути увагу, — поліаморія передбачає згоду всіх сторін. Тобто партнери свідомо погоджуються перебувати в таких стосунках. При цьому, їх може бути як троє чи четверо, так й більше.

Чи можуть поліаморні стосунки бути щасливими
Поліаморні стосунки. Фото: Freepik

Один зі стереотипів побудований на тому, що в поліаморні стосунки вступають люди, які мають залежність від інтиму. Насправді ж це далеко не так. Поліаморні партнери прагнуть подарувати любов й тепло більше, ніж одному партнеру. Вони справді відчувають кохання до кількох людей та не бояться цього визнавати.

Надважливо у поліаморних стосунках взаєморозуміння партнерів, зокрема, стосовно особистих кордонів. Наприклад, йдеться про табу в інтимі чи спілкуванні з партнерами. Якщо люди все це проговорили й зійшлись на спільному баченні, то в них вдасться побудувати щасливі стосунки.

Обираючи поліаморні стосунки, важливо бути чесним з самим собою та партнерами. Лише на довірі, підтримці, відсутності тиску та упереджень ґрунтується здоровий союз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки чоловік може утримуватись від інтиму.

Також ми розповідали про те, чому навіть успішним жінкам важко будувати стосунки у зрілому віці.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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