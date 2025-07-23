Навіть успішним й красивим жінкам у віці важко побудувати стосунки — ось що їм заважає

Чоловік та жінка. Фото: Pexels

Красиві та успішні, але самотні. Жінкам після 35 років часто буває складно побудувати стосунки. На це є кілька неочевидних причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому жінці у віці буває складно знайти кохання

Перша причина, через яку жінка не може побудувати стосунки після 35, — вона знає собі ціну. У молодому віці часто дівчата погоджуються на стосунки просто, аби не бути самій. Однак чим старшою вони стають, тим більше змінюються пріоритети. Після 35 років жінка без жодного жалю "фільтрує" потенційних партнерів.

Зрілі особистості добре знають, чого хочуть. Вони не будуть згодні на менше, ніж заслуговують. Така впевненість іноді може відштовхувати чоловіків, особливо тих, які не готові до рівного партнерства.

Закохана пара. Фото: Pexels

Жінки після 35 років вже не хочуть бути рятівницями чи зручною підтримкою для чоловіків. Вони хочуть жити, в першу чергу, для себе. Натомість чимало чоловіків шукають "зручний варіант" та стосунки без зайвого напруження. Вони розцінюють жінку, яка говорить про власні почуття та потреби, як виклик або загрозу.

Попри це жінкам у віці не варто втрачати віру в кохання чи забувати про власні потреби лише заради того, аби когось знайти. Не бійтеся бути "не для всіх" та обирайте стосунки, які принесуть вам бажанні відчуття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що все більше людей розходяться за допомогою штучного інтелекту.

Також ми розповідали про те, як визначити свій тип стосунків та що це може змінити.