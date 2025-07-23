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Главная Психология Даже успешным — почему зрелым женщинам трудно строить отношения

Даже успешным — почему зрелым женщинам трудно строить отношения

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:50
Даже успешным и красивым женщинам в возрасте трудно построить отношения — вот что им мешает
Мужчина и женщина. Фото: Pexels
Ключевые моменты Почему женщине в возрасте бывает сложно найти любовь

Красивые и успешные, но одинокие. Женщинам после 35 лет часто бывает сложно построить отношения. На это есть несколько неочевидных причин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему женщине в возрасте бывает сложно найти любовь

Первая причина, по которой женщина не может построить отношения после 35, — она знает себе цену. В молодом возрасте часто девушки соглашаются на отношения просто, чтобы не быть одной. Однако чем старше они становятся, тем больше меняются приоритеты. После 35 лет женщина без всякого сожаления "фильтрует" потенциальных партнеров.

Зрелые личности хорошо знают, чего хотят. Они не будут согласны на меньшее, чем заслуживают. Такая уверенность иногда может отталкивать мужчин, особенно тех, которые не готовы к равному партнерству.

Чому жінці у віці буває складно знайти кохання
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Женщины после 35 лет уже не хотят быть спасительницами или удобной поддержкой для мужчин. Они хотят жить, в первую очередь, для себя. Зато немало мужчин ищут "удобный вариант" и отношения без лишнего напряжения. Они расценивают женщину, которая говорит о собственных чувствах и потребностях, как вызов или угрозу.

Несмотря на это женщинам в возрасте не стоит терять веру в любовь или забывать о собственных потребностях только ради того, чтобы кого-то найти. Не бойтесь быть "не для всех" и выбирайте отношения, которые принесут вам желаемые ощущения.

Напомним, ранее мы писали о том, что все больше людей расходятся с помощью искусственного интеллекта.

Также мы рассказывали о том, как определить свой тип отношений и что это может изменить.

психология возраст женщины отношения женская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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