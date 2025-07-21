Який у вас тип стосунків — дізнайтесь сильні й слабкі сторони вашого союзу

Чоловік цілує жінку. Фото: Pexels

Австралійський психолог Майкл Вайт визначив три основні типи стосунків. Завдяки цьому пара може покращити відносини. Це пов'язано з тим, що усі мають різну реакцію на конфлікти й важливо знати, як правильно поводитись з партнером.

Про це пише CREDO.

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Які існують типи стосунків

Симетричний зв'язок

Такий тип стосунків притаманний тим, хто постійно сперечається одне з одним. Такі партнери живуть у вирі неприємностей. Вони не розуміють одне одного й не чують. Аби змінити це, варто знайти те, що вас об'єднує. Допоможе дуже проста вправа: протягом тижня записуйте всі речі, які вас об'єднують, а після цього разом прочитайте та обговоріть їх.

Закохана пара. Фото: Pexels

Комплементарний зв'язок

Цей тип стосунків полягає в тому, що один партнер бере на себе всю відповідальність, а інший — постійно погоджується та підкорюється. Зрештою такі стосунки завершуються конфліктами, адже один з партнерів починає почуватись втомленим й обтяженим, а інший відчуває, ніби він у пастці. Навчіться тримати баланс та розділяти все порівну.

Близькість — дистанція

Такі стосунки побудовані на тому, що один з партнерів намагається віддалитись, а інший — контролювати все. Постійні дзвінки, повідомлення та перевірки будуть лише погіршувати ситуацію. Важливо спробувати змінити це. Зокрема, поміняйтесь місцями: нехай один з партнерів поклопочеться про контроль, а інший — про свободу. Такі нові відчуття можуть змінити все.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти різницю між коханням та звичкою.

Також ми розповідали про те, що зробить стосунки по-справжньому щасливими.