Що зробить шлюб міцнішим — два неочікувані фактори

Що зробить шлюб дійсно щасливим — два простих секрети
Як з'ясували дослідники, є деякі фактори, що знижують ризик розлучення пар. Вони сприяють довготривалим стосункам та можуть зробити союз по-справжньому щасливим.
Про це пише "Радіо Трек".
Дві речі, що врятують будь-які стосунки
Учені проаналізували понад десять тисяч подружніх пар, аби зрозуміти, що може зберегти шлюб й зробити його щасливим. Виявили два основні фактори. Для багатьох вони стали несподіваними.
Спільні діти
Попри різні думки, учені все ж дійшли до висновку про те, що найбільше за все зміцнити сім'ю можуть діти. Такі пари значно рідше розлучаються або ж після розставання знову сходяться.
Діти можуть бути саме тією "чарівною пігулкою", яка врятує почуття. Спільні проблеми та переживання зближують партнерів й змушують їх йти пліч-о-пліч.
Різниця в доходах
Ще один несподіваний висновок дослідники зробили щодо фінансів. Як виявилося, у багатьох сім'ях стосунки міцніші, якщо є суттєва різниця у доходах. При цьому, не важливо, хто саме заробляє більше — чоловік чи жінка.
Це пояснюють тим, що відмінність в доходах зазвичай змушує партнерів конкретно розділити обов'язки. Хтось заробляє, а хтось займається побутом. Через це виникає менше суперечок й непорозумінь.
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