Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Що зробить шлюб дійсно щасливим — два простих секрети

Що зробить шлюб дійсно щасливим — два простих секрети

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 17:50
Що зробить шлюб міцнішим — два неочікувані фактори
Закохана пара одружується. Фото: Freepik
Ключові моменти Дві речі, що врятують будь-які стосунки

Як з'ясували дослідники, є деякі фактори, що знижують ризик розлучення пар. Вони сприяють довготривалим стосункам та можуть зробити союз по-справжньому щасливим.

Про це пише "Радіо Трек".

Реклама
Читайте також:

Дві речі, що врятують будь-які стосунки

Учені проаналізували понад десять тисяч подружніх пар, аби зрозуміти, що може зберегти шлюб й зробити його щасливим. Виявили два основні фактори. Для багатьох вони стали несподіваними.

Спільні діти

Попри різні думки, учені все ж дійшли до висновку про те, що найбільше за все зміцнити сім'ю можуть діти. Такі пари значно рідше розлучаються або ж після розставання знову сходяться.

Діти можуть бути саме тією "чарівною пігулкою", яка врятує почуття. Спільні проблеми та переживання зближують партнерів й змушують їх йти пліч-о-пліч.

Дві речі, що врятують будь-які стосунки
Закохана пара. Фото: Pexels

Різниця в доходах

Ще один несподіваний висновок дослідники зробили щодо фінансів. Як виявилося, у багатьох сім'ях стосунки міцніші, якщо є суттєва різниця у доходах. При цьому, не важливо, хто саме заробляє більше — чоловік чи жінка.

Це пояснюють тим, що відмінність в доходах зазвичай змушує партнерів конкретно розділити обов'язки. Хтось заробляє, а хтось займається побутом. Через це виникає менше суперечок й непорозумінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що варто обговорити, аби зблизитись з партнером.

Також ми розповідали про те, чому між деякими парами зникає пристрасть.

шлюб психологія поради цікаві факти стосунки психологія стосунків
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації