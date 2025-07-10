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Головна Психологія Через що зникає інтим — помилки, які вбивають пристрасть у парі

Через що зникає інтим — помилки, які вбивають пристрасть у парі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 17:50
Неочевидні помилки, які позбавлять вас інтиму — через це гасне пристрасть
Чоловік та жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Помилки, які позбавлять вас інтиму

З часом утримувати пристрасть у стосунках стає все важче. Інтим вже не здається таким же цікавим, як раніше, а партнери втрачають ту саму іскру, яка спалахувала при одному дотику одне до одного.

Новини.LIVE розповідають про причини цього.

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Помилки, які позбавлять вас інтиму

Не красива білизна

У обох партнерів завжди має бути красива білизна. Не тримайте її на особливий випадок, а самі робіть його собі щодня. Спокусливий комплект викличе бажання у чоловіка, а красиві боксерки привернуть увагу жінки. Ба більше, ви самі будете отримувати задоволення від красивої білизни на собі.

Помилки, які позбавлять вас інтиму
Пара. Фото: Pexels

Сварки на рівному місці

Не може бути такого, що вдень ви сваритесь через усе, а ввечері у вас з'являється шалена пристрасть одне до одного. Мілкі непорозуміння псують все, зокрема й інтимне життя. Навчіться вирішувати конфлікти одразу й не затягувати сварки. Обоє партнерів мають навчитись закривати очі на те, що не є для них принциповим.

Порівнювати партнера з іншими

Перестаньте говорити партнерові про те, яким хорошим був ваш колишній. У більшості випадків це призведе лише до того, що мозок висуне логічну теорію — якщо я гірше, нехай знайде кращого. Хваліть свого партнера та підкреслюйте його сильні сторони. Це допоможе зберегти теплі стосунки надовго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому жінка може довго уникати інтимних стосунків.

Також ми розповідали про те, як соцмережі вплинули на інтимне життя більшості пар.

психологія поради інтим стосунки психологія стосунків
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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