Чоловік та жінка в ліжку. Фото: Freepik

Соцмережі стали невіддільною частиною нашого життя. Однак вони забирають настільки багато часу, що іноді не залишається сил на щось інше. Це впливає, зокрема, на стосунки. Нове дослідження показало, що кожен десятий вважає за краще нескінченно скролити стрічку замість близькості з партнером.

Про це пише The Sun.

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Що показало дослідження про вплив соцмереж на стосунки

Науковці з'ясували, що в середньому одна людина витрачає на соцмережі приблизно 96 хвилин на день. При цьому, майже половина з опитаних вважає, що це дійсно знижує продуктивність та бажання щось робити. Ще 28% людей зізнались, що через постійне сидіння в телефоні, вони втрачають креативність.

Чоловік та жінка тримають телефони в руках. Фото: Freepik

Негативно впливають соцмережі й на відносини. Зокрема, кожен десятий заявив про те, що він віддає перевагу скролінгу замість спілкування з коханою людиною. Через це страждають й інтимні стосунки, адже партнери замість близькості обирають телефон. При цьому більшість заявила про виснаження, тривожність та втому через постійний перегляд стрічок в соцмережах.

Психологи зазначають, що людям варто почати відучувати себе від постійного скролінгу, адже це окрім іншого може викликати вигорання: вдома, на роботі та навіть у стосунках з близькими. Варто взяти під контроль свій час, проведений перед екранами гаджетів, аби не замінити близьких людей соцмережами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому стосунки на відстані можуть бути щасливішими.

Також ми розповідали про те, що не роблять пари, які хочуть зберегти стосунки щасливими.