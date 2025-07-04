Действительно ли соцсети стали важнее близости — шокирующее исследование

Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако они забирают настолько много времени, что иногда не остается сил на что-то другое. Это влияет, в частности, на отношения. Новое исследование показало, что каждый десятый предпочитает бесконечно скролить ленту вместо близости с партнером.

Об этом пишет The Sun.

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Ученые выяснили, что в среднем один человек тратит на соцсети примерно 96 минут в день. При этом, почти половина из опрошенных считает, что это действительно снижает производительность и желание что-то делать. Еще 28% людей признались, что из-за постоянного сидения в телефоне, они теряют креативность.

Мужчина и женщина держат телефоны в руках. Фото: Freepik

Негативно влияют соцсети и на отношения. В частности, каждый десятый заявил о том, что он предпочитает скроллинг вместо общения с любимым человеком. Из-за этого страдают и интимные отношения, ведь партнеры вместо близости выбирают телефон. При этом большинство заявило об истощении, тревожности и усталости из-за постоянного просмотра лент в соцсетях.

Психологи отмечают, что людям стоит начать отучать себя от постоянного скроллинга, ведь это помимо прочего может вызвать выгорание: дома, на работе и даже в отношениях с близкими. Стоит взять под контроль свое время, проведенное перед экранами гаджетов, чтобы не заменить близких людей соцсетями.

Напомним, ранее мы писали о том, почему отношения на расстоянии могут быть счастливее.

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