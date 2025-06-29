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Головна Психологія Щасливі пари не роблять цього, якщо хочуть зберегти стосунки

Щасливі пари не роблять цього, якщо хочуть зберегти стосунки

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 18:40
Що зруйнує навіть найкращий шлюб — ці речі мають бути під забороною
Щаслива пара. Фото: Freepik

Деякі речі мають бути у шлюбі під забороною. Це табу, які допоможуть зберегти теплі почуття надовго. Вони принесуть у стосунки радість, умиротворення та задоволення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що має бути під забороною у стосунках

Прикидатись кимось іншим

Стосунки не будуть щасливими, якщо хтось з партнерів не може бути самим собою. Варто показувати себе справжнього з усіма недоліками та чеснотами. Тоді партнер також буде приймати вас.

Злитись одне на одного

Замість того, аби злитися одне на одного, варто заспокоїтись та знайти шляхи розв'язання проблеми. Вирішити можна все, якщо про це говорити, а не ображатись та закриватись.

Що має бути під забороною у стосунках
Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Freepik

Пам'ятати минулі образи

Здорові стосунки — це тоді, коли ви миритесь з тим, що було в минулому житті коханої людини. Не варто постійно згадувати минулі образи та жити з цим. Якщо ви не можете пробачити людині, краще розійтись одразу.

Зациклюватися на недоліках

Не принижуйте партнера та не скаржтесь через дрібниці. Ідеальних людей не існує, тому дуже важливо підтримувати одне одного, а не постійно звинувачувати в чомусь другу половинку та намагатись її виправити.

Рутинність

Навчіться вносити у стосунки якусь іскру та родзинку. Робіть те, що ніколи не робити. Не дозволяйте рутині перетворити ваш шлюб на тягар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи дійсно любов та почуття живуть тільки три роки.

Також ми розповідали про те, після якої фрази варто завершити стосунки назавжди.

психологія поради кохання стосунки психологія стосунків
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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