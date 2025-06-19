Фраза, після якої варто розірвати стосунки — щастя після неї не чекайте

Погані стосунки між парою. Фото: Freepik

За простими, на перший погляд, словами можуть бути приховані потаємні сигнали. Лише одна фраза партнера може свідчити про те, що у стосунків не буде майбутнього.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фраза, після якої варто поставити крапку у стосунках

У відносинах люди шукають взаєморозуміння, підтримку та любов. Однак не завжди вдається знайти справжні почуття з першого разу. Іноді партнер може дозволяти собі речі чи слова, які є зовсім неприйнятними та свідчать про те, що щасливого майбутнього не буде. Існує лише одна фраза, яка яскраво говорить про це:

"Якщо тобі щось не подобається, я тебе не тримаю, ти можеш піти будь-якої миті".

Пара свариться. Фото: Freepik

Здається, що в цих словах немає нічого дивного. Однак, якщо розібратись, то така фраза приховує великий сенс. Вона свідчить про те, що людині не дуже цікаві ваші стосунки. Ймовірно, вона не сильно засмутиться, якщо вони припиняться. Такий партнер не прагне працювати над собою та будувати міцний союз.

Фраза з підтекстом того, що якщо вам щось не подобається, можете піти, говорить про те, що партнер дійсно розглядає такий варіант. До того ж людина займає позицію лідера у стосунках та наповнює їх токсичністю. Мовляв, вона дозволяє вам себе любити. Не варто продовжувати такі стосунки та пов'язувати себе з тим, хто вас не цінує.

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