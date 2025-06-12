Чоловік кричить. Фото: Freepik

Аб'юзивні стосунки — це не норма. Прийоми токсичних партнерів можуть зламати вас як особистість та зруйнувати самооцінку. Один з таких — "тунель". Його вважають чи не найжорстокішим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як розпізнати аб'юзерський прийом "тунель"

"Тунель" — це метафора зі слів жертв аб'юзу, яка ідеально описує те, що вони відчували у токсичних стосунках. Такий прийом полягає в тому, що для людини поступово встановлюють жорсткі рамки. Постійно додаються все нові й нові обмеження. Жертви такого аб'юзу відчувають себе ніби у вузькому темному коридорі, з якого неможливо вибратись.

Аб'юзерський прийом "тунель" проявляється у навіюванні єдиного можливого варіанту розвитку подій та закріпленні певної ролі. Токсичний партнер починає втягувати жертву в сценарій, який йому вигідний. Його подають як найвище щастя.

Чоловік кричить на жінку. Фото: Freepik

Близькі друзі чи колеги жертви виставляються аб'юзером лише в поганому світлі. Вони стають поганими, небезпечними та бридкими. Аб'юзер налаштовує вас проти них та плете інтриги. Він буде переконувати, що вам добре і вдвох.

Коли жертва намагається опиратися, вона стає незручною для аб'юзера. Через це їй починають навіювати, що вона "хвора на голову". Або ж токсичний партнер починає звинувачувати її в тому, що вона не зберегла любов й не цінує його жертви. Це може зруйнувати людину як особистість і стерти самоповагу й любов до себе повністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому полягає аб'юзерський прийом вісхолдінг. Він дуже небезпечний та може зруйнувати особистість.

Також ми розповідали про те, які звички у стосунках є токсичними. Багато хто сприймає їх як норму.