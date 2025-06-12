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Главная Психология Мало кто о нем знает — какой прием абьюзеров самый опасный

Мало кто о нем знает — какой прием абьюзеров самый опасный

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Дата публикации 12 июня 2025 12:30
Самый жестокий прием абьюзеров — как "туннель" может сломать личность
Мужчина кричит. Фото: Freepik
Ключові моменти Как распознать абьюзерский прием "тоннель"

Абьюзивные отношения — это не норма. Приемы токсичных партнеров могут сломать вас как личность и разрушить самооценку. Один из таких — "тоннель". Его считают едва ли не самым жестоким.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как распознать абьюзерский прием "тоннель"

"Тоннель" — это метафора со слов жертв абьюза, которая идеально описывает то, что они чувствовали в токсичных отношениях. Такой прием заключается в том, что для человека постепенно устанавливают жесткие рамки. Постоянно добавляются все новые и новые ограничения. Жертвы такого абьюза чувствуют себя будто в узком темном коридоре, из которого невозможно выбраться.

Аьюзерский прием "туннель" проявляется в внушении единственно возможного варианта развития событий и закреплении определенной роли. Токсичный партнер начинает втягивать жертву в сценарий, который ему выгоден. Его подают как высшее счастье.

Як розпізнати аб'юзерський прийом "тунель"
Мужчина кричит на женщину. Фото: Freepik

Близкие друзья или коллеги жертвы выставляются абьюзером только в плохом свете. Они становятся плохими, опасными и гадкими. Абьюзер настраивает вас против них и плетет интриги. Он будет убеждать, что вам хорошо и вдвоем.

Когда жертва пытается сопротивляться, она становится неудобной для абьюзера. Из-за этого ей начинают внушать, что она "больна на голову". Или же токсичный партнер начинает обвинять ее в том, что она не сохранила любовь и не ценит его жертвы. Это может разрушить человека как личность и стереть самоуважение и любовь к себе полностью.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем заключается абьюзерский прием висхолдинг. Он очень опасен и может разрушить личность.

Также мы рассказывали о том, какие привычки в отношениях являются токсичными. Многие воспринимают их как норму.

психология личность отношения токсичные отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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