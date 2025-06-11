Вісхолдінг — як розпізнати найжорстокіший прийом аб'юзерів

Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Вісхолдінг вважається жорстоким аб'юзивним прийомом. Його суть полягає в тому, що людина просто перестає з вами спілкуватись, ігнорує чи змінює тему, яка їй не вигідна.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Різке призупинення спілкування, переведення теми без жодних роз'яснень та повне знецінення — це головні ознаки вісхолдінгу. Цей небезпечний прийом часто використовують аб'юзери. Вони намагаються таким чином уникнути відповідальності, незручних питань та покарати співрозмовника за те, що він не згоден жити за його правилами.

Найпростішим прикладом вісхолдінгу може бути розмова про невиконані обіцянки, наприклад. В той час, коли ви ставите партнеру конкретні питання, він починає розповідати щось про вашого спільного знайомого чи показувати свіжі новини. Це стандартна поведінка аб'юзера, який просто маніпулює вами.

Жінка плаче. Фото: Freepik

Також про вісхолдінг свідчить повне мовчання людини. Ваші спроби у всьому розібратися закінчуються ігноруванням. Аб'юзер виходить з цього стану лише тоді, коли йому це буде зручно. Мовчання також може бути вибірковим. Наприклад, ви заводите розмову на незручну тему й людина замовкає. Однак про будь-що інше вона буде спілкуватись як зазвичай.

Така поведінка здатна повністю зруйнувати самооцінку людини. Адже окрім ігнорування та мовчання аб'юзер часто звинувачує у всьому жертву. Він може також маніпулювати людиною та погрожувати розставанням, якщо така розмова почнеться знову. Зрештою, жертва починає дійсно шукати причину всіх бід у собі та сумнівається у власній позиції.

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