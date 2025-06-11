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Главная Психология Висхолдинг — почему это самый жестокий прием абьюзеров

Висхолдинг — почему это самый жестокий прием абьюзеров

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Дата публикации 11 июня 2025 18:40
Висхолдинг — как распознать самый жестокий прием абьюзеров
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik
Ключові моменти Как распознать висхолдинг

Висхолдинг считается жестоким абьюзивным приемом. Его суть заключается в том, что человек просто перестает с вами общаться, игнорирует или меняет тему, которая ему не выгодна.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как распознать висхолдинг

Резкое приостановление общения, перевод темы без разъяснений и полное обесценивание — это главные признаки висхолдинга. Этот опасный прием часто используют абьюзеры. Они пытаются таким образом избежать ответственности, неудобных вопросов и наказать собеседника за то, что он не согласен жить по его правилам.

Самым простым примером висхолдинга может быть разговор о невыполненных обещаниях, например. В то время, когда вы задаете партнеру конкретные вопросы, он начинает рассказывать что-то о вашем общем знакомом или показывать свежие новости. Это стандартное поведение абьюзера, который просто манипулирует вами.

Як розпізнати вісхолдінг та що це таке
Женщина плачет. Фото: Freepik

Также о висхолдинге свидетельствует полное молчание человека. Ваши попытки во всем разобраться заканчиваются игнорированием. Абьюзер выходит из этого состояния только тогда, когда ему это будет удобно. Молчание также может быть выборочным. Например, вы заводите разговор на неудобную тему и человек замолкает. Однако о чем-либо другом он будет общаться как обычно.

Такое поведение способно полностью разрушить самооценку человека. Ведь кроме игнорирования и молчания абьюзер часто обвиняет во всем жертву. Он может также манипулировать человеком и угрожать расставанием, если такой разговор начнется снова. В конце концов, жертва начинает действительно искать причину всех бед в себе и сомневается в собственной позиции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие отношения стоит немедленно разорвать. Они опасны и могут нанести серьезный вред.

Также мы рассказывали о том, какие привычки в отношениях являются токсичными. С ними ни в коем случае нельзя мириться.

психология советы абьюзер отношения токсичные отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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