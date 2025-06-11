Як подолати недовіру до партнера — дієві поради, що покращать стосунки

Закохана пара. Фото: Freepik

Довіра — це головна умова для здорових стосунків. Якщо між партнерами немає цілковитої відкритості, варто попрацювати над цим. Є кілька правил, що допоможуть зробити відносини довірливими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Недовіра у стосунках може проявлятись в потребі постійного контролю чи страху втратити людину без реальних підстав на це. Вічні ревнощі, перевірки та підозри — це те, що повільно руйнує почуття між парою. Є кілька способів, які допоможуть виправити це.

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Freepik

Знайдіть причину недовіри

Варто розібратись в тому, чому ви припинили довіряти людям. Не несіть досвід минулого у теперішнє. Якщо колишній партнер вам зрадив, це не означає, що нинішній зробить так само. Пропрацюйте причини недовіри, це значно полегшить шлях до побудови здорових стосунків.

Говоріть з партнером

Навчіться чесно говорити з партнером про свої почуття. Ваша вразливість не зробить вас слабкою людиною. Навпаки — чесність запустить механізм емоційного зв'язку. Спробуйте поговорити з другою половинкою про те, чому вам важко довіряти.

Щаслива пара. Фото: Freepik

Не вимагайте умови для довіри, а створюйте їх

Довіра — це наслідок стабільності. Її основою є передбачуваність та чесність. Не варто змушувати партнера щось вам доводити. Натомість демонструйте повагу та відкритість, аби створити умови для довіри.

Будьте терплячими

Побудова довіри — це не справа кількох днів. Сумніви не зникнуть миттєво, тому запасіться терпінням. Довіра між партнерами формується поступово завдяки послідовним діям, тож варто безупинно дотримуватися цього шляху.

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