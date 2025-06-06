Фрази чоловіків, яким не можна не вірити — люблячий партнер так не скаже

Чоловік та жінка говорять. Фото: Freepik

Чоловіки можуть брехати з різних причин, іноді навіть прикриваючись бажанням не засмутити жінку. Однак на недомовках здорові стосунки побудувати не вдасться. Важливо розуміти, коли партнер бреше вам та робити висновки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"У мене не було часу"

Справді люблячий чоловік не шукатиме відмовок, а зателефонує жінці чи приїде до неї. Якщо ж партнер виправдовується зайнятістю, найімовірніше, він бреше. Звичайно, чоловік не повинен кидати всі свої справи заради спілкування з вами, але знайти кілька хвилин для розмови все ж можна.

"Найголовніше — щоб ти була щаслива"

На перший погляд, ця фраза говорить про те, що чоловік вас цінує. Однак насправді її не говорять випадково. Через якийсь час партнер буде маніпулювати цими словами. Не варто вірити в них, адже це класична фраза чоловіків-брехунів.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

"Я ніколи б не став тобі брехати"

До цих слів чоловіка також варто придивитись. Міцні стосунки будуються на фундаменті довіри. Відтак партнери не потребують додаткових доказів чи гучних фраз. Частіше за все люди або не обманюють, або розповідають про те, що не обманюють.

"Я нічого не повинен тобі пояснювати"

Чоловікові не варто вірити, якщо він говорить цю фразу. Важливо розуміти, що стосунки на таких словах побудувати не вдасться. Це лише чергова спроба втекти від відповіді на питання.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

"Ти ж знаєш, я люблю лише тебе?"

Якщо цю фразу чоловік говорить тоді, коли намагається довести свою невинуватість, ймовірніше за все, він бреше. Це банальна спроба маніпуляції, тому жінці варто бути обережною.

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