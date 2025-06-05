Цей чоловік призначений долею — як зрозуміти, що вам судилося бути разом

Закохана пара. Фото: Freepik

Зрозуміти, що чоловік — ваша доля, можна не одразу. Інколи на початку спілкування може здаватися, що ви геть не підходите одне одному. Важливо розуміти, які ознаки вкажуть на те, що вам судилося бути разом, аби в потрібний момент не впустити свою долю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Зустріч з людиною, яка дійсно призначена вам долею, часто відбувається раптово. Це може бути випадкове знайомство в кафе чи на вулиці в той момент, коли ви навіть не думали про нові стосунки.

Нерідко партнери, яким судилось бути разом, спочатку можуть навіть не звертати увагу одне на одного. Людина може вам не сподобатися з першого погляду й бути не у вашому смаку. Однак згодом саме з нею вийде побудувати міцний союз.

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Freepik

Знайомство з людиною, яка призначена долею, часто стається після невдалих стосунків. Коли ви пройшли через необхідні уроки з попереднім партнером, відпустили образи та готові до нового етапу в житті, доля посилає вам потрібну людину.

Поширеною є думка про те, що поруч з партнером має бути буря емоцій та "метелики у животі". Насправді ж, поруч з цією людиною ви будете відчувати спокій та комфорт. Стосунки у такому випадку будуть розвиватися поступово та без поспіху. Партнер по долі — це людина, з якою ви повинні пройти спільні уроки задля зростання та розвитку.

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