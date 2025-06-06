Фразы мужчин, которым нельзя не верить — любящий партнер так не скажет

Мужчина и женщина говорят. Фото: Freepik

Мужчины могут врать по разным причинам, иногда даже прикрываясь желанием не огорчить женщину. Однако на недомолвках здоровые отношения построить не удастся. Важно понимать, когда партнер врет вам и делать выводы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фразы мужчин, которым лучше не верить

"У меня не было времени"

Действительно любящий мужчина не будет искать отговорок, а позвонит женщине или приедет к ней. Если же партнер оправдывается занятостью, вероятнее всего, он врет. Конечно, мужчина не должен бросать все свои дела ради общения с вами, но найти несколько минут для разговора все же можно.

"Самое главное — чтобы ты была счастлива"

На первый взгляд, эта фраза говорит о том, что мужчина вас ценит. Однако на самом деле ее не говорят случайно. Через какое-то время партнер будет манипулировать этими словами. Не стоит верить в них, ведь это классическая фраза мужчин-лжецов.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

"Я никогда бы не стал тебе врать"

К этим словам мужчины также стоит присмотреться. Крепкие отношения строятся на фундаменте доверия. Поэтому партнеры не нуждаются в дополнительных доказательствах или громких фраз. Чаще всего люди или не обманывают, или рассказывают о том, что не обманывают.

"Я ничего не должен тебе объяснять"

Мужчине не стоит верить, если он говорит эту фразу. Важно понимать, что отношения на таких словах построить не удастся. Это лишь очередная попытка уйти от ответа на вопрос.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

"Ты же знаешь, я люблю только тебя?"

Если эту фразу мужчина говорит тогда, когда пытается доказать свою невиновность, вероятнее всего, он врет. Это банальная попытка манипуляции, поэтому женщине стоит быть осторожной.

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