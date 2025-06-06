Звички у стосунках, які стирають вашу цінність — перестаньте це робити

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Втратити себе у стосунках можна легко й не завжди це відбувається з вини партнера. Часто жінки самі припускаються помилок, які знищують їхню цінність. Ці звички варто викорінити, аби не втратити себе.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Мовчки терпіти, коли боляче

Найгірше, що може зробити жінка, — терпіти, аби не вчиняти сварок. Це позиція жертви, яка крім руйнування вашого внутрішнього світу ні до чого не призведе. Люблячий партнер не злякається правди та ваших почуттів.

Давати ще один шанс, коли вас використали

Стосунки — це про повагу, любов та розуміння. У них немає місця маніпуляціям й корисливості. Якщо партнер вас використав, але ви й далі залишаєтесь з ним у стосунках, — це свідчить про страх бути самій. Чоловік це відчуває, а тому не боїться вас ображати.

Дівчина плаче. Фото: Freepik

Пояснювати очевидне дорослому чоловіку

Насправді партнер завжди розуміє, коли він принижує чи ображає жінку. Це його вибір, а не випадкова помилка. Пояснювати елементарні речі чоловікові не варто, бо він їх прекрасно розуміє й так. Просто такий партнер намацує грані ваших особистих кордонів.

Переоцінювати його й знецінювати себе

Часто жінки самі роблять "трофей" з чоловіка, який поруч з ними. Вони підіймають партнера на такий п'єдестал, з якого він перестає їх чути та розуміти. Такі стосунки — квиток в один кінець. Вони призведуть до повного знецінення себе та втрати особистості.

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