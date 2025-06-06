Привычки в отношениях, которые стирают вашу ценность — перестаньте это делать

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Потерять себя в отношениях можно легко и не всегда это происходит по вине партнера. Часто женщины сами допускают ошибки, которые уничтожают их ценность. Эти привычки стоит искоренить, чтобы не потерять себя.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Молча терпеть, когда больно

Худшее, что может сделать женщина, — терпеть, чтобы не совершать ссор. Это позиция жертвы, которая кроме разрушения вашего внутреннего мира ни к чему не приведет. Любящий партнер не испугается правды и ваших чувств.

Давать еще один шанс, когда вас использовали

Отношения — это об уважении, любви и понимании. В них нет места манипуляциям и корысти. Если партнёр вас использовал, но вы продолжаете оставаться с ним в отношениях, — это свидетельствует о страхе быть одной. Мужчина это чувствует, а потому не боится вас обижать.

Девушка плачет. Фото: Freepik

Объяснять очевидное взрослому мужчине

На самом деле партнер всегда понимает, когда он унижает или оскорбляет женщину. Это его выбор, а не случайная ошибка. Объяснять элементарные вещи мужчине не стоит, потому что он их прекрасно понимает и так. Просто такой партнер нащупывает грани ваших личных границ.

Переоценивать его и обесценивать себя

Часто женщины сами делают "трофей" из мужчины, который рядом с ними. Они поднимают партнера на такой пьедестал, с которого он перестает их слышать и понимать. Такие отношения — билет в один конец. Они приведут к полному обесцениванию себя и потере личности.

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