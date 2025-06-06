Жінка зі здоровою самооцінкою ніколи не зробить цього у стосунках — головні табу

Табу у стосунках — що не зробить жінка зі здоровою самооцінкою
Жінка зі здоровою самооцінкою вибудовує стосунки, які будуть комфортними не тільки для чоловіка, а й для неї. Є кілька речей, на які така партнерка ніколи не погодиться, адже вона добре знає, на що заслуговує.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Що не зробить у стосунках жінка, яка себе цінує
Не буде підлаштовуватись під чоловіка
Жінка зі здоровою самооцінкою не буде кидати всі свої справи та змінювати плани лише через примху чоловіка. Такі партнерки готові йти на компроміси, але тільки коли їхня друга половинка теж готова на це.
Не буде робити те, що суперечить її цінностям
Чоловік не зможе заборонити жінці зі здоровою самооцінкою займатись улюбленою справою чи спілкуватись з друзями. Вона спокійно, але твердо дасть зрозуміти, що такі обмеження для неї неприйнятні.
Не буде терпіти неповагу
Знецінення та грубість у стосунках жінка зі здоровою самооцінкою не буде терпіти. Вона знає, що не заслуговує на приниження та не ігноруватиме цього. Така особистість не побудує стосунки з аб'юзером.
Не розчиниться у стосунках
Ніколи жінка, яка знає собі ціну, не стане розчинятися у відносинах. Вона не зробить чоловіка сенсом свого життя, адже має свої цілі, інтереси, хобі та друзів.
Не терпітиме емоційних гойдалок
Претензії та конфлікти — не для жінки зі здоровою самооцінкою. Їй байдуже на чоловіків, які намагаються емоційно тиснути та маніпулювати. Така жінка не буде витрачати свій час на істерики партнера.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким типам особистостей краще не бути разом. Вони просто несумісні.
Також ми розповідали про те, як легко пережити розставання. Треба пройти через п'ять обов'язкових стадій.
Читайте Новини.LIVE!