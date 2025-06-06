Жінка зі здоровою самооцінкою ніколи не зробить цього у стосунках — головні табу

Красива жінка. Фото: Freepik

Жінка зі здоровою самооцінкою вибудовує стосунки, які будуть комфортними не тільки для чоловіка, а й для неї. Є кілька речей, на які така партнерка ніколи не погодиться, адже вона добре знає, на що заслуговує.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Не буде підлаштовуватись під чоловіка

Жінка зі здоровою самооцінкою не буде кидати всі свої справи та змінювати плани лише через примху чоловіка. Такі партнерки готові йти на компроміси, але тільки коли їхня друга половинка теж готова на це.

Не буде робити те, що суперечить її цінностям

Чоловік не зможе заборонити жінці зі здоровою самооцінкою займатись улюбленою справою чи спілкуватись з друзями. Вона спокійно, але твердо дасть зрозуміти, що такі обмеження для неї неприйнятні.

Чоловік та жінка говорять. Фото: Freepik

Не буде терпіти неповагу

Знецінення та грубість у стосунках жінка зі здоровою самооцінкою не буде терпіти. Вона знає, що не заслуговує на приниження та не ігноруватиме цього. Така особистість не побудує стосунки з аб'юзером.

Не розчиниться у стосунках

Ніколи жінка, яка знає собі ціну, не стане розчинятися у відносинах. Вона не зробить чоловіка сенсом свого життя, адже має свої цілі, інтереси, хобі та друзів.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Не терпітиме емоційних гойдалок

Претензії та конфлікти — не для жінки зі здоровою самооцінкою. Їй байдуже на чоловіків, які намагаються емоційно тиснути та маніпулювати. Така жінка не буде витрачати свій час на істерики партнера.

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