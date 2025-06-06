Женщина со здоровой самооценкой никогда не сделает этого в отношениях — главные табу

Красивая женщина. Фото: Freepik

Женщина со здоровой самооценкой выстраивает отношения, которые будут комфортными не только для мужчины, но и для нее. Есть несколько вещей, на которые такая партнерша никогда не согласится, ведь она хорошо знает, чего заслуживает.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что не сделает в отношениях женщина, которая себя ценит

Не будет подстраиваться под мужчину

Женщина со здоровой самооценкой не будет бросать все свои дела и менять планы только из-за прихоти мужчины. Такие партнерши готовы идти на компромиссы, но только когда их вторая половинка тоже готова на это.

Не будет делать то, что противоречит ее ценностям

Мужчина не сможет запретить женщине со здоровой самооценкой заниматься любимым делом или общаться с друзьями. Она спокойно, но твердо даст понять, что такие ограничения для нее неприемлемы.

Мужчина и женщина говорят. Фото: Freepik

Не будет терпеть неуважение

Обесценивание и грубость в отношениях женщина со здоровой самооценкой не будет терпеть. Она знает, что не заслуживает унижения и не будет игнорировать этого. Такая личность не построит отношения с абьюзером.

Не растворится в отношениях

Никогда женщина, которая знает себе цену, не станет растворяться в отношениях. Она не сделает мужчину смыслом своей жизни, ведь имеет свои цели, интересы, хобби и друзей.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Не будет терпеть эмоциональных качелей

Претензии и конфликты — не для женщины со здоровой самооценкой. Ей безразлично на мужчин, которые пытаются эмоционально давить и манипулировать. Такая женщина не будет тратить свое время на истерики партнера.

Напомним, ранее мы писали о том, каким типам личностей лучше не быть вместе. Они просто несовместимы.

Также мы рассказывали о том, как легко пережить расставание. Надо пройти через пять обязательных стадий.