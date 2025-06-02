Які типи особистостей не будуть щасливими разом — навіть не починайте стосунки

Нещаслива пара. Фото: Freepik

Деякі типи особистостей ніколи не зможуть побудувати щасливі стосунки. Вони настільки різні, що будь-які спроби створити щасливе спільне життя одразу ж будуть приречені.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Несумісні типи особистостей

Нарцис та емпат

Така пара не зможе побудувати відносини через кардинально різні потреби та погляди на життя. Нарцису необхідне постійне захоплення, при цьому він не здатен давати емоційну підтримку іншим. А от емпат, навпаки, хоче глибокої близькості й часто готовий жертвувати собою. Такі стосунки, швидше за все, будуть токсичними, адже нарцис зможе вміло маніпулювати емпатом.

Не щаслива пара. Фото: Freepik

Уникаюча особистість і тривожна прив'язаність

Уникаючий партнер не хоче близькості та постійно біжить від контролю. Тривожний же — боїться бути покинутим. Така людина потребує постійного підтвердження любові. Через тиск пара буде тільки віддалятись, а емоційний зв'язок швидко зникне. Стабільні стосунки між такими типами особистостей просто неможливі.

Дві домінантні особистості

Обидва партнери будуть прагнути контролювати одне одного. Такі особистості не здатні йти на компроміси та схильні до суперництва. У стосунках між двома домінантами завжди будуть змагання за владу та психологічна боротьба. Єдине, до чого призведе такий союз — постійні конфлікти між партнерами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко пережити розставання. Необхідно буде пройти через п'ять стадій.

Також ми розповідали про ознаки нездорових стосунків. Від такого партнера краще одразу ж тікати.