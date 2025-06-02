Какие типы личностей не будут счастливы вместе — даже не начинайте отношения

Несчастливая пара. Фото: Freepik

Некоторые типы личностей никогда не смогут построить счастливые отношения. Они настолько разные, что любые попытки создать счастливую совместную жизнь сразу же будут обречены.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Нарцисс и эмпат

Такая пара не сможет построить отношения из-за кардинально разных потребностей и взглядов на жизнь. Нарциссу необходимо постоянное восхищение, при этом он не способен давать эмоциональную поддержку другим. А вот эмпат, наоборот, хочет глубокой близости и часто готов жертвовать собой. Такие отношения, скорее всего, будут токсичными, ведь нарцисс сможет умело манипулировать эмпатом.

Не счастливая пара. Фото: Freepik

Избегающая личность и тревожная привязанность

Избегающий партнер не хочет близости и постоянно бежит от контроля. Тревожный же — боится быть брошенным. Такой человек нуждается в постоянном подтверждении любви. Из-за давления пара будет только отдаляться, а эмоциональная связь быстро исчезнет. Стабильные отношения между такими типами личностей просто невозможны.

Две доминантные личности

Оба партнера будут стремиться контролировать друг друга. Такие личности не способны идти на компромиссы и склонны к соперничеству. В отношениях между двумя доминантами всегда будут соревнования за власть и психологическая борьба. Единственное, к чему приведет такой союз — постоянные конфликты между партнерами.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко пережить расставание. Необходимо будет пройти через пять стадий.

Также мы рассказывали о признаках нездоровых отношений. От такого партнера лучше сразу же убегать.