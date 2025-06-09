Які типи чоловіків не готові до стосунків — з ними не буде нічого серйозного

Щастя не буде — з якими типами чоловіків краще не зв'язуватись
Аби побудувати здорові та тривалі стосунки, обоє партнерів повинні бути зрілими. Однак є деякі типи чоловіків, які геть не готові до того, щоб працювати над відносинами. Варто знати, про кого йдеться, аби не витратити час в пусту.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Типи чоловіків, які не готові до серйозних стосунків
Хлопець-дитина
Такі чоловіки бояться зобов'язань. Вони не беруть на себе відповідальність, а чекають цього лише від жінки. Саме тому часто такі партнери мають труднощі з побудовою довгострокових дорослих стосунків.
Емоційно недоступний чоловік
Деякі чоловіки нездатні відпустити минуле та переносять негативний досвід на нові стосунки. Вони часто емоційно закриті та погано ставляться до партнерок. Побудувати щось серйозне з ними не вийде.
Хронічний зрадник
Побудувати щасливі відносини не вдасться з чоловіком, який постійно зраджує. Важливо не обманювати себе й розуміти, що якщо таке сталося одного разу, воно точно повториться знову.
Нарцис
Егоцентричні чоловіки нездатні побудувати тривалі стосунки. Союз з ними буде токсичний, тож варто триматись від нарцисів якомога далі. Їм не вистачає емпатії навіть до коханої людини, тож не чекайте на щастя з таким партнером.
Маніпулятор
Якщо ви не хочете бути у токсичних стосунках, обходьте маніпулятора стороною. В іншому випадку, партнер буде вас контролювати та пригнічувати. Це все — форма насильства, яке просто неприпустиме.
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