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Главная Психология Счастья не будет — с какими типами мужчин лучше не связываться

Счастья не будет — с какими типами мужчин лучше не связываться

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 17:50
Какие типы мужчин не готовы к отношениям — с ними не будет ничего серьезного
Мужчина держит кофе в руках. Фото: Freepik

Чтобы построить здоровые и длительные отношения, оба партнера должны быть зрелыми. Однако есть некоторые типы мужчин, которые совершенно не готовы к тому, чтобы работать над отношениями. Стоит знать, о ком идет речь, чтобы не потратить время в пустую.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Типы мужчин, которые не готовы к серьезным отношениям

Парень-ребенок

Такие мужчины боятся обязательств. Они не берут на себя ответственность, а ждут этого только от женщины. Именно поэтому часто такие партнеры испытывают трудности с построением долгосрочных взрослых отношений.

Эмоционально недоступный мужчина

Некоторые мужчины неспособны отпустить прошлое и переносят негативный опыт на новые отношения. Они часто эмоционально закрыты и плохо относятся к партнершам. Построить что-то серьезное с ними не получится.

Типи чоловіків, які не готові до серйозних стосунків
Не счастливая пара. Фото: Freepik

Хронический изменщик

Построить счастливые отношения не удастся с мужчиной, который постоянно изменяет. Важно не обманывать себя и понимать, что если такое случилось однажды, оно точно повторится снова.

Нарцисс

Эгоцентричные мужчины неспособны построить длительные отношения. Союз с ними будет токсичен, поэтому стоит держаться от нарциссов как можно дальше. Им не хватает эмпатии даже к любимому человеку, поэтому не ждите счастья с таким партнером.

Типи чоловіків, які не готові до серйозних стосунків
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Манипулятор

Если вы не хотите быть в токсичных отношениях, обходите манипулятора стороной. В противном случае, партнер будет вас контролировать и подавлять. Это все — форма насилия, которое просто недопустимо.

Напомним, ранее мы писали о том, как не ссориться по пустякам. Этот действительно поможет всем парам.

Также мы рассказывали о том, какие стадии выгорания есть у мужчин. Женщины их часто просто не замечают.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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