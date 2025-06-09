Какие типы мужчин не готовы к отношениям — с ними не будет ничего серьезного

Счастья не будет — с какими типами мужчин лучше не связываться
Чтобы построить здоровые и длительные отношения, оба партнера должны быть зрелыми. Однако есть некоторые типы мужчин, которые совершенно не готовы к тому, чтобы работать над отношениями. Стоит знать, о ком идет речь, чтобы не потратить время в пустую.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Типы мужчин, которые не готовы к серьезным отношениям
Парень-ребенок
Такие мужчины боятся обязательств. Они не берут на себя ответственность, а ждут этого только от женщины. Именно поэтому часто такие партнеры испытывают трудности с построением долгосрочных взрослых отношений.
Эмоционально недоступный мужчина
Некоторые мужчины неспособны отпустить прошлое и переносят негативный опыт на новые отношения. Они часто эмоционально закрыты и плохо относятся к партнершам. Построить что-то серьезное с ними не получится.
Хронический изменщик
Построить счастливые отношения не удастся с мужчиной, который постоянно изменяет. Важно не обманывать себя и понимать, что если такое случилось однажды, оно точно повторится снова.
Нарцисс
Эгоцентричные мужчины неспособны построить длительные отношения. Союз с ними будет токсичен, поэтому стоит держаться от нарциссов как можно дальше. Им не хватает эмпатии даже к любимому человеку, поэтому не ждите счастья с таким партнером.
Манипулятор
Если вы не хотите быть в токсичных отношениях, обходите манипулятора стороной. В противном случае, партнер будет вас контролировать и подавлять. Это все — форма насилия, которое просто недопустимо.
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