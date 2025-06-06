Які ознаки вказують на емоційне вигорання чоловіка — жінки їх не помічають

Жінки їх не помічають — п'ять стадій вигорання чоловіків
Емоційне вигорання буває не тільки у жінок, а й в чоловіків. Щоправда, вони рідко про це відверто говорять та часто все тримають в собі. Є кілька неочевидних ознак, які вкажуть на те, що ваш партнер насправді емоційно втомився.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Стадії вигорання у чоловіків
Внутрішній тиск
Якщо ви помітили, що чоловік став різким та замкненим, це може свідчити про його емоційне вигорання. Така поведінка — не грубість, а внутрішній тиск, який пригнічує партнера.
Втеча в справи
Про вигорання чоловіка може свідчити його бажання з головою зануритись у роботу. Варто звернути увагу на емоційний стан партнера, якщо він постійно в роботі, телефоні, новинах чи спорті.
Втома без пояснення
Емоційно втомлений чоловік спить мало або багато. Такий партнер все робить повільніше, але йому бракує не енергії, а простору, щоб бути собою.
Гнів і замикання
Якщо ваш партнер зривається на дрібниці чи мовчить годинами, це також може свідчити про вигорання. Це не байдужість до жінки, а нездатність говорити про свою слабкість.
Апатія
Емоційно втомлений чоловік нічого не хоче. Він не прагне близькості, відпочинку чи мрій. Така поведінка — це не про лінь, а про внутрішню капітуляцію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички у стосунках насправді токсичні. Багато хто вважає, що це норма.
Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що у стосунках настало вигорання. Відновити близькість в такому випадку можна.
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