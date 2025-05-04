Вигорання у стосунках — ознаки та що робити, аби уникнути

Хлопець та дівчина сваряться. Ілюстративне фото: Freepik

Втома, образи та небажання йти один одному на зустріч — все це може бути ознаками вигорання у стосунках. Наразі все частіше у стосунках партнери втрачають емоційний та фізичний зв'язок між собою.

Новини.LIVE розповідають, що таке вигорання у стосунках та як цього уникнути.

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Вигорання у стосунках — що це таке

Як зазначила ліцензований психолог Рейчел Нідл, вигорання у стосунках — це стан емоційного виснаження, який розвивається, коли тиск і вимоги, необхідні для підтримки стосунків, переважають ресурси та підтримку, доступні для їх розвитку.

Відтак, вигорання впливає не лише на емоційні аспекти пар. Воно також може мати глибокий вплив на інтимну близькість.

"Коли одна або обидві людини відчувають емоційне чи психічне виснаження, це часто призводить до емоційної ізоляції, зниження лібідо та зниження як інтимної близькості, так і сексуальної активності", — каже психотерапевт з Нью-Йорка Єва Діллон.

Фактори, що можуть сприяти вигоранню у стосунках

Отже, серед факторів, які можуть сприяти вигоранню у стосунках:

нерівний розподіл праці вдома (один партнер має більше домашніх обов'язків);

відсутність балансу між роботою та особистим життям (один або обидва партнери відчувають виснаження на роботі);

сімейні стресові фактори (конфлікти з батьками або родичами);

відсутність розвитку як пари (попадання в повторювані рутини) та нудьга.

Як впоратися з вигоранням у стосунках та відновити їх — поради

Отже, аби впоратися з вигоранням у стосунках, необхідно зробити наступні кроки:

Визнайте проблему. Визнання того, що стосунки досягли стану вигорання, — це перший крок. Але головне — робити це без звинувачень та критики одне одного.

Визнання того, що стосунки досягли стану вигорання, — це перший крок. Але головне — робити це без звинувачень та критики одне одного. Візьміть на себе відповідальність. Частиною вигорання може бути звинувачення один одного та відсутність відповідальності за стан речей. Під час вигорання у стосунках партнери часто думають, що рішення полягає у зміні їхнього партнера. Але найкращий спосіб подолати це — це розглянути власну роль у динаміці та поміркувати над тим, як ви можете особисто змінитися, щоб допомогти стосункам розвиватися.

Частиною вигорання може бути звинувачення один одного та відсутність відповідальності за стан речей. Під час вигорання у стосунках партнери часто думають, що рішення полягає у зміні їхнього партнера. Але найкращий спосіб подолати це — це розглянути власну роль у динаміці та поміркувати над тим, як ви можете особисто змінитися, щоб допомогти стосункам розвиватися. Продовжуйте спілкуватися. Вигорання часто погіршується, оскільки пари ігнорують проблеми, доки не відчувають себе перевантаженими. Виділяйте трохи часу щотижня, щоб поспілкуватися зі своїм партнером. Проведіть двосторонню розмову про ваше бажання покращити стосунки, де ви обидва зможете висловити свою думку. Прислухайтеся до потреб одне одного та шукайте невеликі зміни, з якими ви обидва зможете погодитися. Це не має бути одноразова розмова, а постійна

Вигорання часто погіршується, оскільки пари ігнорують проблеми, доки не відчувають себе перевантаженими. Виділяйте трохи часу щотижня, щоб поспілкуватися зі своїм партнером. Проведіть двосторонню розмову про ваше бажання покращити стосунки, де ви обидва зможете висловити свою думку. Прислухайтеся до потреб одне одного та шукайте невеликі зміни, з якими ви обидва зможете погодитися. Це не має бути одноразова розмова, а постійна Спробуйте щось нове разом. Пріоритет часу, проведеного для пари, є критично важливим для запобігання вигоранню. Бережіть цей час і плануйте його так само як важливу зустріч чи робочу зустріч. Варто зосередитися на новому досвіді — такому як спільне відвідування нового заняття, або навіть просто приготування нової страви. Новизна та грайливість також можуть допомогти вам налагодити зв’язок таким чином, щоб це не було схоже на роботу.

Пріоритет часу, проведеного для пари, є критично важливим для запобігання вигоранню. Бережіть цей час і плануйте його так само як важливу зустріч чи робочу зустріч. Варто зосередитися на новому досвіді — такому як спільне відвідування нового заняття, або навіть просто приготування нової страви. Новизна та грайливість також можуть допомогти вам налагодити зв’язок таким чином, щоб це не було схоже на роботу. Працюйте і над собою. Коли ви ділите своє життя зі своїм партнером — фінансово, як батьки, як сусіди по кімнаті — легко втратити час наодинці та саморефлексію, які необхідні для захисту від вигорання. Зрештою, вам потрібно впоратися з особистим вигоранням, щоб подолати вигорання у стосунках. Розгляньте способи самостійного відновлення сил — режим тренувань, якісний сон, йога, медитація, хобі — та заохочуйте одне одного у ваших зусиллях щодо догляду за собою

Коли ви ділите своє життя зі своїм партнером — фінансово, як батьки, як сусіди по кімнаті — легко втратити час наодинці та саморефлексію, які необхідні для захисту від вигорання. Зрештою, вам потрібно впоратися з особистим вигоранням, щоб подолати вигорання у стосунках. Розгляньте способи самостійного відновлення сил — режим тренувань, якісний сон, йога, медитація, хобі — та заохочуйте одне одного у ваших зусиллях щодо догляду за собою Зверніться до фахівця. Коли справа доходить до вирішення ваших стосунків, вам не потрібно робити це самотужки. Звернення за професійною допомогою може запропонувати стратегії для подолання вигорання та відновлення емоційних та інтимних зв’язків. Особливо якщо ви відчуваєте, що вам потрібна нейтральна сторона або посередник, який проведе вас через цей процес. Співпраця з терапевтом на перших проявах вигорання може допомогти відновити динаміку, перш ніж відбудеться глибша шкода.

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