Выгорание в отношениях - признаки и что делать, чтобы избежать

Парень и девушка ссорятся. Иллюстративное фото: Freepik

Усталость, обиды и нежелание идти друг другу на встречу — все это может быть признаками выгорания в отношениях. Сейчас все чаще в отношениях партнеры теряют эмоциональную и физическую связь между собой.

Новини.LIVE рассказывают, что такое выгорание в отношениях, и как этого избежать.

Реклама

Читайте также:

Выгорание в отношениях — что это такое

Как отметила лицензированный психолог Рэйчел Нидл, выгорание в отношениях — это состояние эмоционального истощения, которое развивается, когда давление и требования, необходимые для поддержания отношений, превышают ресурсы и поддержку, доступные для их развития.

Реклама

Следовательно, выгорание влияет не только на эмоциональные аспекты пар. Оно также может иметь глубокое влияние на интимную близость.

"Когда один или оба человека испытывают эмоциональное или психическое истощение, это часто приводит к эмоциональной изоляции, снижению либидо и снижению как интимной близости, так и сексуальной активности", — говорит психотерапевт из Нью-Йорка Ева Диллон.

Реклама

Факторы, которые могут способствовать выгоранию в отношениях:

Итак, среди факторов, которые могут способствовать выгоранию в отношениях:

неравное распределение труда дома (один партнер имеет больше домашних обязанностей);

отсутствие баланса между работой и личной жизнью (один или оба партнера испытывают истощение на работе);

семейные стрессовые факторы (конфликты с родителями или родственниками);

отсутствие развития как пары (попадание в повторяющиеся рутины) и скука.

Как справиться с выгоранием в отношениях и восстановить их — советы

Итак, чтобы справиться с выгоранием в отношениях необходимо сделать следующие шаги:

Реклама

Признайте проблему. Признание того, что отношения достигли состояния выгорания, — это первый шаг. Но главное - делать это без обвинений и критики друг друга.

Признание того, что отношения достигли состояния выгорания, — это первый шаг. Но главное - делать это без обвинений и критики друг друга. Возьмите на себя ответственность. Частью выгорания может быть обвинение друг друга и отсутствие ответственности за положение вещей. Во время выгорания в отношениях партнеры часто думают, что решение заключается в изменении их партнера. Но лучший способ преодолеть это — рассмотреть собственную роль в динамике и подумать над тем, как вы можете лично измениться, чтобы помочь отношениям развиваться.

Частью выгорания может быть обвинение друг друга и отсутствие ответственности за положение вещей. Во время выгорания в отношениях партнеры часто думают, что решение заключается в изменении их партнера. Но лучший способ преодолеть это — рассмотреть собственную роль в динамике и подумать над тем, как вы можете лично измениться, чтобы помочь отношениям развиваться. Продолжайте общаться. Выгорание часто ухудшается, поскольку пары игнорируют проблемы, пока не чувствуют себя перегруженными. Выделяйте немного времени каждую неделю, чтобы пообщаться со своим партнером. Проведите двусторонний разговор о вашем желании улучшить отношения, где вы оба сможете высказать свое мнение. Прислушивайтесь к потребностям друг друга и ищите небольшие изменения, с которыми вы оба сможете согласиться. Это не должен быть одноразовый разговор, а постоянный

Выгорание часто ухудшается, поскольку пары игнорируют проблемы, пока не чувствуют себя перегруженными. Выделяйте немного времени каждую неделю, чтобы пообщаться со своим партнером. Проведите двусторонний разговор о вашем желании улучшить отношения, где вы оба сможете высказать свое мнение. Прислушивайтесь к потребностям друг друга и ищите небольшие изменения, с которыми вы оба сможете согласиться. Это не должен быть одноразовый разговор, а постоянный Попробуйте что-то новое вместе. Приоритет времени, проведенного для пары, является критически важным для предотвращения выгорания. Берегите это время и планируйте его так же как важную встречу или рабочую встречу. Стоит сосредоточиться на новом опыте — таком как совместное посещение нового занятия, или даже просто приготовление нового блюда. Новизна и игривость также могут помочь вам наладить связь таким образом, чтобы это не было похоже на работу.

Приоритет времени, проведенного для пары, является критически важным для предотвращения выгорания. Берегите это время и планируйте его так же как важную встречу или рабочую встречу. Стоит сосредоточиться на новом опыте — таком как совместное посещение нового занятия, или даже просто приготовление нового блюда. Новизна и игривость также могут помочь вам наладить связь таким образом, чтобы это не было похоже на работу. Работайте и над собой. Когда вы делите свою жизнь со своим партнером - финансово, как родители, как соседи по комнате - легко потерять время наедине и саморефлексию, которые необходимы для защиты от выгорания. В конце концов, вам нужно справиться с личным выгоранием, чтобы преодолеть выгорание в отношениях. Рассмотрите способы самостоятельного восстановления сил — режим тренировок, качественный сон, йога, медитация, хобби - и поощряйте друг друга в ваших усилиях по уходу за собой

Когда вы делите свою жизнь со своим партнером - финансово, как родители, как соседи по комнате - легко потерять время наедине и саморефлексию, которые необходимы для защиты от выгорания. В конце концов, вам нужно справиться с личным выгоранием, чтобы преодолеть выгорание в отношениях. Рассмотрите способы самостоятельного восстановления сил — режим тренировок, качественный сон, йога, медитация, хобби - и поощряйте друг друга в ваших усилиях по уходу за собой Обратитесь к специалисту. Когда дело доходит до решения ваших отношений, вам не нужно делать это самостоятельно. Обращение за профессиональной помощью может предложить стратегии для преодоления выгорания и восстановления эмоциональных и интимных связей. Особенно если вы чувствуете, что вам нужна нейтральная сторона или посредник, который проведет вас через этот процесс. Сотрудничество с терапевтом на первых проявлениях выгорания может помочь восстановить динамику, прежде чем произойдет более глубокий вред.

Ранее мы писали о том, как честность в отношениях влияет на них.

Кроме того, психолог рассказал, стоит ли искать любовь или отношения в интернете.

Реклама